Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, як у домашніх умовах оцінити якість питної води, як її очистити та знезаразити.

– Споживання води з колодязів, прибудинкових свердловин і річок може виявитися потенційно небезпечним. Бактерії, що викликають захворювання, тривалий час живуть і розмножуються саме у воді, – нагадали в МОЗ.

За словами експертів, їхні рекомендації щодо очищення та знезараження води стосуються всіх українців, а не лише мешканців територій, затоплених внаслідок підриву окупантами дамби Каховської ГЕС.

Отже, перед очищенням воду слід оцінити за кольором і запахом:

вода не має бути забарвленою: подивіться на воду в білому або прозорому посуді на білому тлі;

наберіть половину або ⅓ об’єму пляшки та інтенсивно її потрясіть. Якщо на поверхні є піна, така вода не придатна для споживання;

перевірте запах води. Якщо є хімічний, бензиновий, трупний або інший неприємний/підозрілий запах, воду заборонено використовувати для пиття та приготування їжі.

Як очистити воду вдома

Активоване вугілля. На літр потрібно 5 таблеток, їх краще подрібнити. МОЗ радить почекати щонайменше 8 годин, щоб вода стала безпечною для використання.

Кип’ятіння. Кип’ятити воду потрібно мінімум 10 хвилин, після цього дати їй відстоятися. Зберігати таку воду рекомендують у закритій тарі та додатково очищати.

Таблетки з активним хлором. Перед використанням слід уважно вивчити інструкцію. Такі таблетки мають антибактеріальні властивості і великий термін придатності.

Йод. Можна використовувати тільки в екстрених випадках. На літр води потрібно 3-4 краплі спиртового розчину йоду. Після знезараження воду потрібно профільтрувати через побутовий фільтр. Перш ніж пити, потрібно почекати не менше години.

Якщо з’являються ознаки інфекційних захворювань – підвищення температури тіла, лихоманка, запаморочення, головні болі, болі в животі, нудота, пронос, нежить, кашель, пожовтіння шкіри, склер очей, висипання на тілі, поява гнійників тощо, негайно зверніться по медичну допомогу, не допускайте самолікування, закликали в МОЗ.