Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, как в домашних условиях оценить качество питьевой воды, как ее очистить и обеззаразить.

— Потребление воды из колодцев, придомовых скважин и рек может оказаться потенциально опасным. Бактерии, вызывающие заболевания, длительное время живут и размножаются именно в воде, — напомнили в Минздраве.

По словам экспертов, их рекомендации по очистке и обеззараживанию воды касаются всех украинцев, а не только жителей территорий затопленных в результате подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС.

Итак, перед очисткой воду следует оценить по цвету и запаху:

вода не должна быть окрашена: посмотрите на воду в белой или прозрачной посуде на белом фоне;

наберите половину или ⅓ объема бутылки и интенсивно ее потрясите. Если на поверхности есть пена, такая вода не пригодна для потребления;

проверьте запах воды. Если есть химический, бензиновый, трупный или другой неприятный/подозрительный запах, воду запрещено использовать для питья и приготовления пищи.

Как очистить воду дома

Активированный уголь. На литр нужно 5 таблеток, их лучше измельчить. Минздрав советует подождать минимум 8 часов, чтобы вода стала безопасной для использования.

Кипячение. Кипятить воду нужно минимум 10 минут, после этого дать ей отстояться. Хранить такую воду рекомендуют в закрытой таре и дополнительно очищать.

Таблетки с активным хлором. Перед использованием следует внимательно изучить инструкцию. Такие таблетки обладают антибактериальными свойствами и большим сроком годности.

Йод. Можно использовать только в экстренных случаях. На литр воды требуется 3-4 капли спиртового раствора йода. После обеззараживания воду нужно профильтровать через бытовой фильтр. Прежде чем пить, нужно подождать не менее часа.

Если появляются признаки инфекционных заболеваний — повышение температуры тела, лихорадка, головокружение, головные боли, боли в животе, тошнота, понос, насморк, кашель, пожелтение кожи, склер глаз, сыпь на теле, появление гнойников и т. д., немедленно обратитесь за медицинской помощью, не допускайте самолечения, призвали в Минздраве.