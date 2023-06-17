Биологические патогены, обнаруженные в воде открытых водоемов Одесской области, в частности в Черном море, Белгород-Днестровском лимане и в реке Дунай, создают реальную угрозу жизни и здоровью населения.

Такое сообщение появилось на официальном сайте властей города Одесса.

По результатам проведенных Одесским ОЦКПБ всесторонних лабораторных анализов — а это и вирусологические, и микробиологические, и паразитарные исследования проб воды — выделены возбудители инфекционных болезней, в частности сальмонелла энтеритидис и тифимуриум, рота-, астравирусы, холероподобные НАГ-вибрионы, холероподобные вибрионы алгинолитикус, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов как людей, так и животных (острицы, власоглавы, собачьи аскариды, ооцисты криптоспоридий).

Все это опасное разнообразие удалось обнаружить только в течение последней недели. Кроме того, содержание кишечной палочки в указанных водоемах значительно превышает нормы.

Власти отмечают, что купаться в такой воде, а также рыбачить в ней — подвергаться серьезной опасности.

Стоит вообще воздержаться от употребления рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения.

Источник: Офіційний сайт міста Одеси