Біологічні патогени, виявлені у воді відкритих водойм Одеської області, зокрема у Чорному морі, Білгород-Дністровському лимані та в річці Дунай, створюють реальну загрозу життю та здоров’ю населення.

Таке повідомлення з’явилося на офіційному сайті влади міста Одеса.

За результатами проведених Одеським ОЦКПХ всебічних лабораторних аналізів – а це й вірусологічні, і мікробіологічні, і паразитарні дослідження проб води – виділені збудники інфекційних хвороб, зокрема сальмонела ентеритідіс і тіфімуріум, рота- і астравіруси, холероподібні НАГ вібріони, холероподібні вібріони алгінолітікус, парагемолітікус, яйця та личинки гельмінтів як людей, так і тварин (гострики, волосоголовці, собачі аскариди, ооцисти криптоспоридій).

Усе це небезпечне різноманіття вдалося виявити лише протягом останнього тижня. Крім того, вміст кишкової палички у зазначених водоймах значно перевищує норми.

Влада наголошує, що купатися у такій воді, а також рибалити у ній – наражатися на серйозну небезпеку.

Варто взагалі утриматися від вживання риби та морепродуктів невідомого походження.

Джерело: Офіційний сайт міста Одеси