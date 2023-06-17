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У морі, лимані та річках поблизу Одеси знайшли небезпечні речовини: заборонено купатися і ловити рибу

17 Червня 2023, 14:31
Валентина Андрейко журналістка
море
Джерело: Pixabay

Біологічні патогени, виявлені у воді відкритих водойм Одеської області, зокрема у Чорному морі, Білгород-Дністровському лимані та в річці Дунай, створюють реальну загрозу життю та здоров’ю населення.

Таке повідомлення з’явилося на офіційному сайті влади міста Одеса.

За результатами проведених Одеським ОЦКПХ всебічних лабораторних аналізів – а це й вірусологічні, і мікробіологічні, і паразитарні дослідження проб води –  виділені збудники інфекційних хвороб, зокрема сальмонела ентеритідіс і тіфімуріум, рота-  і астравіруси, холероподібні НАГ вібріони, холероподібні вібріони алгінолітікус, парагемолітікус, яйця та личинки гельмінтів як людей, так і тварин (гострики, волосоголовці, собачі аскариди, ооцисти криптоспоридій).

Усе це небезпечне різноманіття вдалося виявити лише протягом останнього тижня. Крім того, вміст кишкової палички у зазначених водоймах значно перевищує норми.

Влада наголошує, що купатися у такій воді, а також рибалити у ній – наражатися на серйозну небезпеку.

Варто взагалі  утриматися від вживання риби та морепродуктів невідомого походження.

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Джерело: Офіційний сайт міста Одеси

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Дослідження море в Одесі Небезпека
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