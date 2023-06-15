Одещина зацвіла потенційно токсичними синьо-зеленими водоростями або так званими цинобактеріями. Морська вода поки що небезпечна для купання. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила морська біологиня Галина Теренько.

– Цього разу компанію масивним пучкам Aphanizomenon flos-aquae склали колонії Dolichospermum flos-aquae і ценобої мікроцистиса Microcystis aeruginosa, за солоності морської води 5,1 проміле та температурі 19 градусів, – пише фахівець.

За словами Галини, Nodularia spumigenа поки що не виявлено, оскільки цей вид ціанобактерій належить до морських і віддає перевагу вищій солоності води.

Біологи прогнозують, що за північно-західного вітру це явище, яке стало майже буденним для нашої частини моря, надовго не затягнеться і не призведе до загибелі гідробіонтів.

За словами експертів, морська вода зараз насичена органічним сміттям: течія продовжує приносити небезпечні суспензії з дна Каховського водосховища.

Джерело: Галина Теренько