Одещина зацвела потенциально токсичными сине-зелеными водорослями или так называемыми цинобактериями. Морская вода пока опасна для купания. Об этом на своей странице в Facebook сообщила морской биолог Галина Теренько.

— На этот раз компанию массивным пучкам Aphanizomenon flos-aquae составили колонии Dolichospermum flos-aquae и ценобои микроцистиса Microcystis aeruginosa, при солености морской воды 5,1 промилле и температуре 19 градусов, — пишет специалист.

По словам Галины, Nodularia spumigenа пока не обнаружен, поскольку этот вид цианобактерий относится к морским и предпочитает более высокую соленость воды.

Биологи прогнозируют, что при северо-западном ветре это явление, которое стало почти обыденным для нашей части моря, надолго не затянется и не приведет к гибели гидробионтов.

По словам экспертов, морская вода сейчас насыщена органическим мусором: течение продолжает приносить опасные суспензии со дна Каховского водохранилища.

Источник: Галина Теренько