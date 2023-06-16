Саме влітку людей – і дорослих, і малих – може спіткати одна з багатьох кишкових інфекцій. А може й не одна. У літній період лікарі традиційно фіксують підвищення захворюваності на кишкові інфекції.

Це пов’язано зі спекою, недотриманням правил особистої гігієни, вживанням інфікованих продуктів харчування.

До речі, варто знати, що інфікуються вони через порушення правил приготування, транспортування та зберігання, або ж коли готуєте цілком якісні продукти на неперевіреній, неякісній воді.

Отже, літню сезонність мають такі кишкові інфекції:

сальмонельоз;

дизентерія;

харчові токсикоінфекції;

ботулізм;

холера;

гепатити А і Е.

Це бактеріальні, а є ж іще й вірусні, які теж можуть активізуватися в літню пору:

ротавірус;

ентеровірус та багато інших.

Небезпека зростає в ситуації, коли виникає обмежений доступ людей до перевірених джерел питної води. Це і спостерігається зараз у південних регіонах, де затоплення, що виникло в результаті підриву росіянами Каховської ГЕС, наробило багато біди.

Але у профілактиці кишкових інфекцій є дуже прості кроки, які можна зробити, щоб не захворіти.

Перше: дотримуватися правил особистої гігієни, як-от миття рук із милом перед вживанням їжі, після повернення з вулиці та відвідування туалету;

Друге: за відсутності доступу до чистої води обробляти руки антисептичними засобами;

Третє: вживати продукти, придбані лише у перевіреного виробника та з дотриманням правил реалізації харчових продуктів;

Четверте: перед вживанням овочів та фруктів мити їх кип’яченою водою;

П’яте: не залишати приготовану їжу без холодильника та прикривати її від мух;

Шосте: не пити некип’ячене молоко та не їсти сирі яйця;

Сьоме: не купатися у водоймах, у яких вода, не перевірена на вміст шкідливих речовин.

Лише сім кроків, які реально допоможуть вам уникнути інфекцій і не зіпсувати собі літо.

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Джерело: Департамент охорони здоров’я Одеської облдержадміністрації