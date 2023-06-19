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Состояние воды существенно ухудшилось: в Одессе запретили купание на пляжах

19 июня 2023, 12:16
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
пляж, море
Источник: Depositphotos

Пляжи Одессы признаны непригодными для купания людей из-за существенного ухудшения состояния воды в открытых водоемах. Об этом сообщили в Telegram-канале Одесской мэрии.

— Пляжи Одессы признаны непригодными для купания в связи с существенным ухудшением состояния воды в открытых водоемах (море, лиман) и реальной опасностью для здоровья населения города Одессы, — говорится в сообщении.

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Соответствующее решение принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Исполнительного комитета Одесского городского совета 17 июня 2023 года.

Источник
Интерфакс-Украина
Теги
заборона Одесса одеський пляж
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