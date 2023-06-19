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Стан води суттєво погіршився: в Одесі заборонили купання на пляжах

19 Червня 2023, 12:16
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
пляж, море
Джерело: Depositphotos

Пляжі Одеси визнано непридатними для купання людей через суттєве погіршення стану води у відкритих водоймах. Про це повідомили в Telegram-каналі Одеської мерії.

– Пляжі Одеси визнано непридатними для купання у зв’язку з істотним погіршенням стану води у відкритих водоймах (море, лиман) і реальною небезпекою для здоров’я населення міста Одеси, – ідеться в повідомленні.

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Відповідне рішення ухвалено на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Виконавчого комітету Одеської міської ради 17 червня 2023 року.

Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
заборона Одеса одеський пляж
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