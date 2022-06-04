Количество случаев заражения коронавирусом во всем мире приближается к 531,5 млн.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Так, с начала распространения вируса в мире от последствий заражения Covid-19 скончались 6 млн человек.

Более 20 млн случаев заражения за все время зафиксировали в США, Индии, Бразилии, Франции, Германии и Великобритании.

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Количество инфицированных и умерших от последствий Covid-19:

США – 84 млн и 1,8 млн;

Индия – 43 млн и 524 тыс.;

Бразилия – 31 млн и 666 тыс.;

Франция – 29 млн и 149 тыс.;

Германия – 26 млн и 139 тыс.;

Великобритания – 22 млн и 179 тыс.;

По данным портала Worldometers, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составляет 810,7. По состоянию на 3 июня, в США на 1 млн жителей скончались 3 087 человек, Индии – 373, Бразилии – 3 096, Франции – 2 265, Германии – 1 657, Великобритании – 2 607.

В то же время, в Украине за все время пандемии коронавируса зафиксировали более 5 млн случаев коронавируса. От последствий болезни скончались более 108 тыс. пациентов.

Отметим, что общее количество заражений коронавирусом уже сравнялось с количеством инфицирований, вызванных испанкой в ​​прошлом веке. Так, с 1918 по 1919 год испанским гриппом заразилось около 500 млн человек во всем мире. Это составило около 33% населения мира того времени. Кроме того, от этой болезни скончалось около 50 млн человек.

Источник: университет Джонса Хопкинса, Worldometers