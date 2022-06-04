Кількість випадків зараження коронавірусом у всьому світі наближається до 531,5 млн.

Про це свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса. Так, з початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження Covid-19 померли 6 млн людей.

Понад 20 млн випадків зараження за весь час зафіксували у США, Індії, Бразилії, Франції, Німеччині та Великій Британії.

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Кількість інфікованих та померлих від наслідків Covid-19:

США – 84 млн та 1,8 млн;

Індія – 43 млн та 524 тис.;

Бразилія – 31 млн та 666 тис.;

Франція – 29 млн та 149 тис.;

Німеччина – 26 млн та 139 тис.;

Велика Британія – 22 млн та 179 тис.;

За даними порталу Worldometers, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить 810,7. Станом на 3 червня, у США на 1 млн жителів померли 3 087 людей, Індії – 373, Бразилії – 3 096, Франції – 2 265, Німеччини – 1 657, Великої Британії – 2 607.

Водночас в Україні за весь час пандемії коронавірусу зафіксували понад 5 млн випадків коронавірусу. Від наслідків хвороби померли понад 108 тис. пацієнтів.

Зазначимо, що загальна кількість заражень коронавірусом вже зрівнялася із кількістю інфікувань, які спричинила іспанка у минулому столітті. Так, з 1918 до 1919 року іспанським грипом заразилося близько 500 млн людей у всьому світі. Це становило близько 33% населення світу на той час. Крім того, від цієї хвороби померло близько 50 млн людей.

Джерело: університет Джонса Гопкінса, Worldometers