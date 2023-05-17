В 5 утра террористы обстреляли Бериславскую больницу на Херсонщине. Это очередное преступление российской армии.

В последнее время враг от бессилия и ярости все чаще наносит ракетные и бомбовые удары по мирным целям — жилым домам, музеям, учебным заведениям, больницам. Херсонщина страдает от обстрелов чуть ли не каждый день.

Вот и этим утром произошло два прилета по территории Бериславской больницы. Повреждения получил центральный корпус. Насквозь пробита стена, упала кровля, разрушена плановая операционная. В корпусе не осталось ни одного уцелевшего окна или двери!

На момент обстрела в больнице находились 11 пациентов, 10 работников больницы и 3 работника экстренной помощи. К счастью, всех людей спасли.

Фото: МОЗ