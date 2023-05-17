Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

Разрушена операционная, выбиты окна и двери: враг обстрелял Бериславскую больницу на Херсонщине

17 мая 2023, 11:00
Валентина Андрейко журналіст
розбомблена лікарня

В 5 утра террористы обстреляли Бериславскую больницу на Херсонщине. Это очередное преступление российской армии.

В последнее время враг от бессилия и ярости все чаще наносит ракетные и бомбовые удары по мирным целям — жилым домам, музеям, учебным заведениям, больницам. Херсонщина страдает от обстрелов чуть ли не каждый день.

Вот и этим утром произошло два прилета по территории Бериславской больницы. Повреждения получил центральный корпус. Насквозь пробита стена, упала кровля, разрушена плановая операционная. В корпусе не осталось ни одного уцелевшего окна или двери!

На момент обстрела в больнице находились 11 пациентов, 10 работников больницы и 3 работника экстренной помощи. К счастью, всех людей спасли.

Читайте также:
Запоріжжя, Лікарі без кордонівВрачи без границ свидетельствуют: в Украине враг минирует и разрушает больницы, издевается над врачами и пациентами

Фото: МОЗ

Источник
Минздрав
Теги
Война в Украине Лікарні Херсонська область
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь