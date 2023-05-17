О 5 ранку терористи обстріляли Бериславську лікарню на Херсонщині. Це черговий злочин російської армії.

Останнім часом ворог від безсилля і люті дедалі частіше завдає ракетних і бомбових ударів по мирним цілям – житловим будинкам, музеям, навчальним закладам, лікарням. Херсонщина потерпає від обстрілів мало не щодня.

Ось і цього ранку сталося два прильоти по території Бериславської лікарні. Пошкоджень зазнав центральний корпус. Наскрізь пробита стіна, впала покрівля, зруйнована планова операційна. В корпусі не залишилося жодного вцілілого вікна чи дверей!

На час обстрілу в лікарні перебували 11 пацієнтів, 10 працівників лікарні та 3 працівники екстреної допомоги. На щастя, всіх людей врятували.

Фото: МОЗ