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Зруйнована операційна, вибиті вікна і двері: ворог обстріляв Бериславську лікарню на Херсонщині

17 Травня 2023, 11:00
Валентина Андрейко журналістка
розбомблена лікарня

О 5 ранку терористи обстріляли Бериславську лікарню на Херсонщині. Це черговий злочин російської армії.

Останнім часом ворог від безсилля і люті дедалі частіше завдає ракетних і бомбових ударів по мирним цілям – житловим будинкам, музеям, навчальним закладам, лікарням. Херсонщина потерпає від обстрілів мало не щодня.

Ось і цього ранку сталося два прильоти по території Бериславської лікарні. Пошкоджень зазнав центральний корпус. Наскрізь пробита стіна, впала покрівля, зруйнована планова операційна. В корпусі не залишилося жодного вцілілого вікна чи дверей!

На час обстрілу в лікарні перебували 11 пацієнтів, 10 працівників лікарні та 3 працівники екстреної допомоги. На щастя, всіх людей врятували.

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Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні Лікарні Херсонська область
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