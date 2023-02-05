Внезапная остановка сердца может произойти с кем-либо, в том числе во время беременности. Если остановка сердца произошла вне медицинского учреждения, то люди боятся оказывать помощь беременной, чтобы не навредить. Но это тот случай, когда оказать к медицинской помощи, чем вообще ничего не делать.

Во время беременности происходят анатомические и физиологические изменения, которые создают дополнительную нагрузку на организм женщины. В организме матери растет объем кровообращения: сердечный выброс увеличивается на 30-50%, чтобы удовлетворить потребности матери и ребенка.

Кроме того, частота сердечных сокращений женщины может увеличиваться на 15-20 ударов в минуту в течение всей беременности. Поэтому могут возникнуть или обостриться многие заболевания, в том числе может произойти остановка сердца.

Сейчас смотрят Алгоритм сердечно-легочной реанимации и дефибрилляции для беременных и небеременных взрослых одинаков. Если вовремя не выполнить компрессию грудной клетки или дефибрилляцию, это повысит риск летальных исходов как для матери, так и для ребенка. Используйте такой алгоритм действий в случае остановки сердца у беременной: Проверьте безопасность для себя и пострадавшей. Оказывайте помощь только при отсутствии опасности. Проверьте сознание пострадавшей и призовите на помощь.

Позвоните 103 . Обязательно сообщите диспетчерам экстренной помощи, что женщина беременна.

. Обязательно сообщите диспетчерам экстренной помощи, что женщина беременна. Немедленно начните СЛР с 30 компрессий на центр грудной клетки глубиной 5-6 см . При наличии маски с клапаном и навыков сердечно-легочной реанимации чередуйте компрессии с вдохами в соотношении 30:2.

компрессий на центр грудной клетки глубиной . При наличии маски с клапаном и навыков сердечно-легочной реанимации чередуйте компрессии с вдохами в соотношении Используйте автоматический внешний дефибриллятор (АЗД). Чем быстрее будет проведен разряд АЗД в соответствии с указаниями, тем выше шансы выживания. Выполняйте обычные шаги работы с дефибриллятором. Дефибрилляционный разряд не наносит вред ребенку и считается безопасным для использования на любом сроке беременности. При наличии признаков дыхания или сознания положите пострадавшую в стабильное боковое положение на левую сторону. Читайте также: Как оказать помощь человеку без признаков жизни. Базовая сердечно-легочная реанимация Чтобы получить навыки проведения сердечно-легочной реанимации и использования АЗД, посетите ближайший курс basic lfe support (BLS). Заявку на прохождение курса оставляйте по ссылке: https://bit.ly/3HPwn0u Источник: HSI

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