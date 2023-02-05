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Зупинка серця у вагітної: як врятувати жінку

5 Лютого 2023, 14:55
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
первая помощь
Джерело: Depositphotos
Раптова зупинка серця може статися з будь-ким, у тому числі під час вагітності. Якщо зупинка серця сталася поза медичним закладом, то люди бояться надавати допомогу вагітній, щоб не нашкодити. Але це той випадок, коли надати домедичну допомогу, ніж взагалі нічого не робити.

⠀Під час вагітності відбуваються анатомічні і фізіологічні зміни, які створюють додаткове навантаження на організм жінки. В організмі матері зростає обсяг кровообігу: серцевий викид збільшується на 30-50%, щоб задовольнити потреби як матері, так і дитини.

⠀Крім того, частота серцевих скорочень жінки може збільшуватися на 15-20 ударів на хвилину протягом всієї вагітності. Через це можуть виникнути або загостритися багато захворювань, у тому числі може статися зупинка серця.

Алгоритм серцево-легеневої реанімації та дефібриляції для вагітних та невагітних дорослих однаковий. Якщо вчасно не не виконати компресію грудної клітки або дефібриляцію, це підвищить ризик летальних наслідків як для матері, так і для дитини.

Зараз дивляться

⠀Використовуйте такий алгоритм дій у випадку зупинки серця у вагітної:

⠀● Перевірте безпеку для себе та постраждалої. Надавайте допомогу тільки за відсутності небезпеки. Перевірте свідомість постраждалої й покличте на допомогу.

⠀● Зателефонуйте 103. Обов’язково повідомте диспетчерам екстреної допомоги, що жінка вагітна.

⠀● Негайно почніть СЛР з 30 компресій на центр грудної клітки глибиною 5-6 см.  За наявності маски  з клапаном та навичок серцево-легеневої реанімації чергуйте компресії з вдихами у співвідношенні 30:2.

⠀● Використовуйте автоматичний зовнішній дефібрилятор (АЗД). Чим швидше буде проведено розряд АЗД відповідно до вказівок, тим вище шанси виживання. Виконуйте звичайні кроки роботи з дефібрилятором.

⠀Дефібриляційний розряд не завдає шкоди дитині та вважається безпечним для використання на будь-якому терміні вагітності.

⠀● За наявності ознак дихання або свідомості покладіть постраждалу в стабільне бокове положення на лівий бік.

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Джерело:HSI

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