⠀Під час вагітності відбуваються анатомічні і фізіологічні зміни, які створюють додаткове навантаження на організм жінки. В організмі матері зростає обсяг кровообігу: серцевий викид збільшується на 30-50%, щоб задовольнити потреби як матері, так і дитини.
⠀Крім того, частота серцевих скорочень жінки може збільшуватися на 15-20 ударів на хвилину протягом всієї вагітності. Через це можуть виникнути або загостритися багато захворювань, у тому числі може статися зупинка серця.
⠀Алгоритм серцево-легеневої реанімації та дефібриляції для вагітних та невагітних дорослих однаковий. Якщо вчасно не не виконати компресію грудної клітки або дефібриляцію, це підвищить ризик летальних наслідків як для матері, так і для дитини.
⠀Використовуйте такий алгоритм дій у випадку зупинки серця у вагітної:
⠀● Перевірте безпеку для себе та постраждалої. Надавайте допомогу тільки за відсутності небезпеки. Перевірте свідомість постраждалої й покличте на допомогу.
⠀● Зателефонуйте 103. Обов’язково повідомте диспетчерам екстреної допомоги, що жінка вагітна.
⠀● Негайно почніть СЛР з 30 компресій на центр грудної клітки глибиною 5-6 см. За наявності маски з клапаном та навичок серцево-легеневої реанімації чергуйте компресії з вдихами у співвідношенні 30:2.
⠀● Використовуйте автоматичний зовнішній дефібрилятор (АЗД). Чим швидше буде проведено розряд АЗД відповідно до вказівок, тим вище шанси виживання. Виконуйте звичайні кроки роботи з дефібрилятором.
⠀Дефібриляційний розряд не завдає шкоди дитині та вважається безпечним для використання на будь-якому терміні вагітності.
⠀● За наявності ознак дихання або свідомості покладіть постраждалу в стабільне бокове положення на лівий бік.
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Джерело:HSI