Раптова зупинка серця може статися з будь-ким, у тому числі під час вагітності. Якщо зупинка серця сталася поза медичним закладом, то люди бояться надавати допомогу вагітній, щоб не нашкодити. Але це той випадок, коли надати домедичну допомогу, ніж взагалі нічого не робити.

⠀Під час вагітності відбуваються анатомічні і фізіологічні зміни, які створюють додаткове навантаження на організм жінки. В організмі матері зростає обсяг кровообігу: серцевий викид збільшується на 30-50%, щоб задовольнити потреби як матері, так і дитини.

⠀Крім того, частота серцевих скорочень жінки може збільшуватися на 15-20 ударів на хвилину протягом всієї вагітності. Через це можуть виникнути або загостритися багато захворювань, у тому числі може статися зупинка серця.

⠀Алгоритм серцево-легеневої реанімації та дефібриляції для вагітних та невагітних дорослих однаковий. Якщо вчасно не не виконати компресію грудної клітки або дефібриляцію, це підвищить ризик летальних наслідків як для матері, так і для дитини.