Так называемая, обратная вакцина, которая избирательно подавляет иммунную систему, показала невероятно обнадеживающие результаты при лечении рассеянного склероза. Правда, пока что у мышей.

Однако исследователи, которые ее создали, уверены, обратная вакцина очень перспективна для лечения аутоиммунных заболеваний, при которых иммунная система атакует организм.

Во время испытания препарата мышам с рассеянным склерозом ввели новую вакцину и вскоре симптомы заболевания исчезли, а функция нервных клеток была полностью восстановлена.

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Стоит объяснить, что рассеянный склероз — одно из аутоиммунных заболеваний, при котором оболочки вокруг нервов головного и спинного мозга систематически разрушаются. Так вот, обратная вакцина повернула вспять развитие болезни.

Это действительно революционный результат и его осветил журнал Nature Biomedical Engineering.

При аутоиммунных заболеваниях, таких как рассеянный склероз, Т-клетки теряют “нюх”, дезориентируются и атакуют здоровые клетки в организме.

Вакцина, по сути, заставляет иммунную систему распознавать нервы как безопасные, а не как патогены, которые надо атаковать Т-клетками.

Эксперимент доказал, что работу по совершенствованию обратной вакцины надо продолжить, поскольку это впервые может позволить преодолеть аутоиммунные заболевания.

Источник: Nature