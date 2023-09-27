Так звана, зворотна вакцина, яка вибірково пригнічує імунну систему, показала неймовірно обнадійливі результати при лікуванні розсіяного склерозу. Щоправда, поки що у мишей.

Проте дослідники, які її створили, впевнені, зворотна вакцина дуже перспективна для лікування аутоімунних захворювань, при яких імунна система атакує організм.

Під час випробування препарату мишам з розсіяним склерозом увели нову вакцину і невдовзі симптоми захворювання зникли, а функція нервових клітин була повністю відновлена.

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Варто пояснити, що розсіяний склероз – одне з аутоімунних захворювань, при якому оболонки навколо нервів головного і спинного мозку систематично руйнуються.

Отож, зворотна вакцина повернула назад розвиток хвороби. Це дійсно революційний результат і його висвітлив журнал Nature Biomedical Engineering.

При аутоімунних захворюваннях, таких як розсіяний склероз,Т-клітини втрачають “нюх”, дезорієнтуються і атакують здорові клітини в організмі.

Вакцина, по суті, змушує імунну систему розпізнавати нерви як безпечні, а не як патогени, які треба атакувати Т-клітинами.

Експеримент довів, що роботу із вдосконалення зворотної вакцини треба продовжити, оскільки це вперше може дати змогу подолати аутоімунні захворювання.

Джерело: Nature