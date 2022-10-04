Специалисты больницы Св. Николая Первого медицинского объединения Львова успешно прооперировали младенца, который появился на свет с ужасной патологией — с кишечником наружу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники клиники.

По их словам, кроху положили на операционный стол сразу после родов. Вмешательство было проведено в соответствии с мировыми стандартами хирургического лечения гастрошизиса.

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— Этим врачи минимизировали риски осложнений и предупредили развитие инфекции вне брюшной стенкой кишечника. А путь крохи к выздоровлению будет значительно короче, — отмечают медики.

Сообщается, что во время беременности мама Ирина находилась за границей. Но рожать ребенка решила в Украине. На плановом обследовании сообщили: у малыша врожденный порок развития кишечника — гастрошизис.

Гастрошизис — это дефект передней брюшной стенки, небольшое отверстие, через которое выпадают петли кишечника и другие органы.

Узнав об открытии родильного отделения с возможностью прооперировать ребенка после родов на месте, в детской больнице Св. Николая, родители обратились к львовским специалистам за помощью.

— Сначала команда родильного отделения с акушер-гинекологами Вальдемаром Надижко и Лидией Борисовой провели кесарево сечение. Роженица, кстати, была на 38 неделе беременности. И как только ребенок родился, его передали хирургам в соседнюю операционную, — пишут сотрудники клиники.

Пока анестезиологическая команда готовила ребенка к вмешательству, детский хирург Галина Курило и руководитель Центра хирургии детской больницы Андрей Дворакевич провели быструю оценку состояния кишечника и решили действовать по методике английского хирурга Бианчи.

Согласно такой тактики вмешательства, хирурги осторожно вложили петли кишечника в брюшную полость без расширения проема. А потом зашили брюшную стенку.

Сейчас ребенок находится под пристальным наблюдением специалистов отделения интенсивной терапии новорожденных. Его заведующий Владимир Чуйко вместе с реанимационной командой обеспечивают условия для поддержания функций жизненно важных органов и систем и восстановления функций желудочно-кишечного тракта малыша.

Источник: Первое медобъединение Львова