Фахівці лікарні Св.Миколая Першого медичного об’єднання Львова успішно прооперували немовля, яке з’явилося на світ з жахливою патологією — з кишечником назовні.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомили співробітники клініки.

За їхніми словами, дитину поклали на операційний стіл одразу після пологів. Втручання було проведено відповідно до світових стандартів хірургічного лікування гастрошизису.

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– Цим лікарі мінімізували ризики ускладнень і запобігли розвитку інфекції поза черевною стінкою кишечника. А шлях крихітки до одужання буде значно коротшим, – зазначають медики.

Повідомляється, що під час вагітності мама Ірина перебувала за кордоном. Але народжувати дитину вирішила в Україні. На плановому обстеженні повідомили: у малюка вроджена вада розвитку кишечника — гастрошизис.

Гастрошизис – це дефект передньої черевної стінки, невеликий отвір, через який випадають петлі кишківника та інші органи.

Дізнавшись про відкриття пологового відділення з можливістю прооперувати дитину після пологів на місці, в дитячій лікарні Св. Миколая, батьки звернулися до львівських фахівців по допомогу.

– Спочатку команда пологового відділення з акушер-гінекологами Вальдемаром Надіжко та Лідією Борисовою провели кесарів розтин. Породілля, до речі, була на 38-му тижні вагітності. І тільки-но дитина народилася, її передали хірургам в сусідню операційну, – пишуть співробітники клініки.

Доки анестезіологічна команда готувала дитину до втручання, дитячий хірург Галина Курило і керівник Центру хірургії дитячої лікарні Андрій Дворакевич провели швидку оцінку стану кишківника і вирішили діяти за методикою англійського хірурга Біанчі.

Згідно з такою тактикою втручання, хірурги обережно вклали петлі кишечника в черевну порожнину без розширення отвору. А потім зашили черевну стінку.

Зараз дитина перебуває під пильним наглядом фахівців відділення інтенсивної терапії новонароджених. Його завідувач Володимир Чуйко разом з реанімаційною командою забезпечують умови для підтримки функцій життєво важливих органів і систем та відновлення функцій шлунково-кишкового тракту малюка.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова