12 факторов здорового человека – о чем следует помнить

Часто, заботясь о своем физическом здоровье, человек забывает о психическом. Однако о нем также нужно помнить — и фиксировать любые изменения.

Психолог Алена Щербань назвала 12 факторов здорового человека, которые свидетельствуют о нормальном состоянии, и рассказала, как его сберечь.

Нужно иметь надежную систему взглядов на жизнь, помогающую поддерживать хорошее состояние. Как правило, здоровые люди отличаются разумным гедонизмом. Они стремятся прожить жизнь как можно счастливее, несмотря на несовершенство мира, организма, природы. Стараются ладить со своим окружением и иметь теплые отношения с близкими. Избегают делать то, что может пойти во вред им или другим людям.

Сохранить здоровье помогает постоянный положительный настрой и способность рассматривать события в конструктивном свете.

— Допустим, вас сократили на работе. Можно отнестись к этому, как к трагедии: ведь это говорит о том, что “я оказался хуже всех”. Но можно воспринять это событие и иначе: жизнь предоставила мне шанс найти более интересное, более нужное и, вполне вероятно, материально более выгодное дело. Это не самоуспокоение, это возможность вынести из произошедшего урок и увидеть в нем положительные стороны, — указывает Алена Щербань.

Человека здорового отличает способность периодически работать на пределе своих возможностей. Мы можем значительно больше, чем нам кажется, и этот ресурс надо использовать. Если же мы считаем, что у нас нет запаса энергии для работы в полную силу, организм и отреагирует соответственно.

Человек должен иметь чувство сопричастности к духовной жизни. Речь идет не о том, чтобы посещать картинные галереи и театры, хотя и это неплохо. Это прежде всего убежденность в том, что в мире есть нечто неизвестное, непознанное, то, что выше нас.

— Неважно, в кого или во что вы верите: в бога, судьбу, высшую справедливость или космический разум. Важно чувствовать, что вы причастны к этой силе. Не все в вашей власти, но и в самый трудный момент мы можем надеяться на помощь “свыше”, — добавляет психолог.

Способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям — тоже признак здоровья. Жизнь сейчас меняется очень быстро. Останавливаться нельзя, надо все время идти вперед: учиться, переучиваться, совершенствоваться. Если будем цепляться за старое, это неминуемо приведет к депрессии, отчаянию, болезням.

Быстрое реагирование на стресс и восстановление после него — еще один фактор здоровья. Стресс — явление нормальное, избежать его не может никто. Более того, в какой-то степени он даже необходим организму. Хроническим и вредным для здоровья стресс становится, когда человек вместо того, чтобы действовать, устраняет причины напряжения или меняет отношение к ситуации. Он принимает решение терпеть. Вот это-то и разрушает здоровье.

Здоровый человек обладает повышенной восприимчивостью ко всему хорошему.

— Давно ли вы смотрели на небо? А когда в последний раз вы наблюдали за животными? А замечаете ли вы дерево у подъезда — как оно меняется каждый месяц? Часто человек говорит: В моей жизни нет ничего хорошего. А ведь вокруг нас очень богатая среда, причем созданная не нами, а задолго до нас. Не сами ли мы сузили каналы восприятия до работы и телевизора? — спрашивает Алена Щербань.

Следующий признак здоровья — удовольствие от физических занятий. Это необязательно должен быть спорт или упражнения на тренажерах. Это — и уборка снега во дворе, и стирка белья. Парадокс в том, что люди часто измеряют степень своего комфорта тем, насколько им удалось избавиться от физических усилий. А потом жалуются на иммунитет, который, как известно, напрямую зависит от нашей активности.

— На самом деле не такая уж большая нагрузка нужна человеку для поддержания своего тонуса. Например, 20 минут ходьбы ежедневно. Но некоторые и этого не делают: для них жизнь замкнулась в треугольнике: автомобиль, компьютер, телевизор, — комментирует специалист.

Чтобы оставаться здоровым, человек должен уметь анализировать свои чувства и доверять им. Вместо этого некоторые люди стараются заглушить, подавить то, что испытывают. Что такое скука? Это напоминание о том, что мы не решаем своих жизненных задач. Но человек не пытается разобраться в этом, понять, что же ему надо делать. Он начинает, например, злоупотреблять алкоголем — чтобы не чувствовать того, что чувствует.