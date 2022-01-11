12 факторів здорової людини – про що варто пам’ятати

Часто, дбаючи про своє фізичне здоров’я, людина забуває про психічне. Однак про нього також потрібно пам’ятати – та фіксувати будь-які зміни.

Психологиня Альона Щербань назвала 12 факторів здорової людини, що свідчать про нормальний стан, та розповіла, як його зберегти.

Потрібно мати надійну систему поглядів на життя, що допомагає підтримувати гарний стан. Зазвичай здорові люди відрізняються розумним гедонізмом. Вони прагнуть прожити життя якнайщасливіше попри недосконалість світу, організму, природи. Намагаються не конфліктувати зі своїм оточенням та мати теплі стосунки з близькими. Уникають робити те, що може нашкодити їм чи іншим людям.

Зберегти здоров’я допомагає постійний позитивний настрій та здатність розглядати події у конструктивному світлі.

– Скажімо, вас скоротили на роботі. Можна поставитися до цього, як до трагедії: адже це говорить про те, що “я виявився гіршим за всіх”. Але можна сприйняти цю подію й інакше: життя надало мені шанс знайти цікавішу, потрібнішу і, цілком імовірно, матеріально більш вигідну справу. Це не самозаспокоєння, це можливість винести із того, що сталося, і побачити в ньому позитивні сторони, – зауважує Альона Щербань.

Людину здорову відрізняє здатність періодично працювати на межі своїх можливостей. Ми можемо значно більше, ніж здається, і цей ресурс треба використовувати. Якщо ж ми вважаємо, що не маємо запасу енергії для роботи на повну силу, організм відповідно і відреагує.

Людина повинна мати причетність до духовного життя. Йдеться не про те, щоб відвідувати картинні галереї та театри, хоча і це непогано. Це, насамперед, переконаність у тому, що у світі є щось невідоме, непізнане, те, що вище за нас.

– Неважливо, у кого чи у що ви вірите: у бога, долю, вищу справедливість чи космічний розум. Важливо відчувати, що ви причетні до цієї сили. Не все у вашій владі, але й у найважчий момент ми можемо сподіватися на допомогу “згори”, – додає психологиня.

Здатність швидко адаптуватися до умов, що змінюються – це теж ознака здоров’я. Життя зараз змінюється дуже швидко. Зупинятись не можна, слід увесь час рухатися вперед: вчитися, перевчатися, удосконалюватися. Якщо ми чіплятимемося за старе, це неминуче призведе до депресії, розпачу, хвороб.

Швидке реагування на стрес та відновлення після нього – ще один фактор здоров’я. Стрес – явище нормальне, уникнути його не може ніхто. Крім того, якоюсь мірою він навіть необхідний організму. Хронічним та шкідливим для здоров’я стрес стає, коли людина замість того, щоб діяти, усуває причини напруження або змінює ставлення до ситуації. Вона вирішує терпіти. Ось це й руйнує здоров’я.

Здорова людина має підвищену сприйнятливість до всього хорошого.

– Чи давно ви дивилися на небо? А коли востаннє ви спостерігали за тваринами? А чи помічаєте ви дерево біля під’їзду, як воно змінюється щомісяця? Часто людина каже: У моєму житті нічого хорошого. А навколо нас дуже багате середовище, до того ж створене не нами, а задовго до нас. Чи не самі ми звузили канали сприйняття до роботи та телевізора? – запитує Альона Щербань.

Наступна ознака здоров’я – задоволення від фізичних занять. Це необов’язково має бути спорт чи вправи на тренажерах. Це і прибирання снігу у дворі, і прання білизни. Парадокс у тому, що люди часто вимірюють рівень свого комфорту тим, наскільки їм вдалося позбутися фізичних навантажень. А потім скаржаться на імунітет, який, як відомо, безпосередньо залежить від нашої активності.

– Насправді не таке вже велике навантаження потрібне людині для підтримки свого тонусу. Наприклад, 20 хвилин ходьби щодня. Але деякі й цього не роблять: для них життя замкнулося у трикутнику: автомобіль, комп’ютер, телевізор, – коментує фахівчиня.

Щоб залишатися здоровим, людина має вміти аналізувати свої почуття та довіряти їм. Натомість деякі люди намагаються заглушити, придушити те, що відчувають. Що таке нудьга? Це нагадування того, що ми не вирішуємо свої життєві завдання. Але людина не намагається розібратися в цьому, зрозуміти, що їй треба робити. Вона починає, наприклад, зловживати алкоголем – щоб не відчувати того, що відчуває.