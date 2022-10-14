Психолог Наталья Зарецкая подготовила ряд рекомендаций о том, как сохранять выдержку в условиях массовых воздушных атак, как без паники реагировать на угрозу, как подготовить тревожный рюкзак, о базовых правилах безопасности.

— Регулярность и мощь атак могут быть разными, но очень важно, чтобы каждый был морально готов вовремя и адекватно, без паники реагировать на любую угрозу, — отмечает психолог.

По ее словам, правила безопасности в таких условиях, как и военные уставы, написаны кровью, их действительно важно соблюдать. Поэтому, услышав сигнал тревоги, непременно направляйтесь к укрытию.

Подготовьте тревожный рюкзак. В критических ситуациях время – самый ценный ресурс, иногда сохранить жизнь помогает секунда. Поэтому тревожные рюкзаки должны быть готовы в режиме 24/7, у каждого члена семьи свой. Даже у ребенка, если он может перемещаться самостоятельно. Регулярно просматривайте и пополняйте рюкзак.

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Заранее изучите маршрут к безопасному месту. Пройдите с секундомером путь к ближайшему укрытию из каждого места, в котором вы регулярно находитесь: из дома, с работы, от школы, детского сада, секции, спортзала, магазина или супермаркета, которым обычно пользуетесь. Сделайте это вместе с ребенком. Замерьте время, за которое вы, ваш ребенок, пожилые родители реально можете дойти до укрытия. Заметьте, что это время может быть разным.

Продумайте возможные маршруты эвакуации из тех мест, где вы находитесь или можете находиться, учитывая разные возможные сценарии (когда угроза может надвигаться по разным направлениям). Внимательно следите за сообщениями по официальным каналам информирования органов власти.

Соблюдайте активную позицию, которая предусматривает внимательное наблюдение за ситуацией, а не хаотическую суету разными каналами информации; трезвый анализ ситуации на основе имеющейся информации, а не паника; принятие собственных взвешенных решений

Примите, что страх – это нормально, это система оповещения об угрозах. Поэтому не бойтесь бояться, но помните о том, что страх (как и любая другая ваша эмоция) должен работать на вас, а не вы на него.

Разгружайте психику и не блокируйте эмоции. Блокируя, сдерживая эмоции внутри себя, вы мешаете им выполнить основные назначения — проявить ваши чувства и разгрузить психику, защищая ее таким образом от чрезмерных нагрузок. Поэтому смейтесь, когда весело или радостно, плачьте или грустите, когда грустно, больно или горько, молчите, когда не хочется говорить, и общайтесь с теми, кто для вас действительно важен.

Научитесь понимать себя, собственные ощущения. Человек действительно может чувствовать себя спокойно в любой ситуации, даже в эпицентре чрезвычайных или критических событий. Спокойно не означает безответственно или безразлично. Спокойно означает уверенно в себе, понимая, что происходит вокруг, и принимая взвешенные решения о своих действиях. На практике внутреннее спокойствие и уверенность очень важны для принятия оптимальных решений в критических ситуациях.

Своевременно обращайтесь за помощью. Первый испуг, страх сирены похожи на первую зубную боль — это как начальный кариес. В большинстве случаев достаточно одной консультации, чтобы с ним справиться. А вот если сигналы собственной психики пренебрегать, можно довести ситуацию и до психологического пульпита, когда одним визитом не обойдешься. Но и в такой ситуации важно помнить, это не приговор, и ситуацию можно успешно проработать — главное, обратиться к квалифицированному специалисту.

Относитесь к испытаниям как к опыту. Все испытания даются по силам. Всем. Всегда. Без исключений. Сталкиваясь с испытанием, мы имеем возможность проявить новые качества, испытание дает шанс личностного роста для каждого из нас. А общенациональное испытание создает действительно хорошие условия для взросления и роста нашей нации.

Живите активно, не откладывайте жизнь на после войны. Важно помнить, понимать и чувствовать, что, превращаясь из мирного в военное, жизнь не исчезает, а только меняется, насыщается вызовами, переменами, новыми и сильными эмоциями, но она продолжает быть жизнью. Поэтому нужно продолжать жить, вести свои дела, учиться чувствовать, заботиться друг о друге и о себе, беречь своих близких и себя в каждый момент жизни и именно там, где вы находитесь здесь и сейчас.