Психолог Наталія Зарецька підготувала низку рекомендацій про те, як зберігати витримку в умовах масових повітряних атак, як без паніки реагувати на загрозу, як підготувати тривожний рюкзак, про базові правила безпеки.

– Регулярність і міць атак можуть бути різними, але дуже важливо, щоб кожен був морально готовий вчасно і адекватно, без паніки реагувати на будь-яку загрозу, – зазначає психолог.

За її словами, правила безпеки в таких умовах, як і військові статути, написані кров’ю, їх дійсно важливо дотримуватися. Тому, почувши сигнал тривоги, неодмінно прямуйте до укриття.

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Підготуйте тривожний рюкзак. У критичних ситуаціях час – найцінніший ресурс, іноді зберегти життя допомагає секунда. Тому тривожні рюкзаки повинні бути готові в режимі 24/7 у кожного члена сім’ї свій. Навіть у дитини, якщо він може переміщатися самостійно. Регулярно переглядайте і поповнюйте рюкзак.

Заздалегідь вивчіть маршрут до безпечного місця. Пройдіть з секундоміром шлях до найближчого укриття з кожного місця, в якому ви регулярно перебуваєте: з дому, з роботи, від школи, дитячого садка, секції, спортзалу, магазину або супермаркету, яким зазвичай користуєтеся. Зробіть це разом з дитиною. Заміряйте час, за яке ви, ваша дитина, літні батьки реально можете дійти до укриття. Зауважте, що цей час може бути різним.

Продумайте можливі маршрути евакуації з тих місць, де ви знаходитесь або можете перебувати, враховуючи різні можливі сценарії (коли загроза може насуватися за різними напрямками). Уважно стежте за повідомленнями по офіційних каналах інформування органів влади.

Дотримуйтесь активної позиції, яка передбачає уважне спостереження за ситуацією, а не хаотичну суєту різними каналами інформації; тверезий аналіз ситуації на основі наявної інформації, а не паніка; прийняття власних зважених рішень

Прийміть, що страх – це нормально, це система оповіщення про загрози. Тому не бійтеся боятися, але пам’ятайте про те, що страх (як і будь-яка інша ваша емоція) повинен працювати на вас, а не ви на нього.

Розвантажуйте психіку і не блокуйте емоції. Блокуючи, стримуючи емоції всередині себе, ви заважаєте їм виконати основні призначення — проявити ваші почуття і розвантажити психіку, захищаючи її таким чином від надмірних навантажень. Тому смійтеся, коли весело або радісно, плачте або сумуйте, коли сумно, боляче або гірко, мовчіть, коли не хочеться говорити, і спілкуйтеся з тими, хто для вас дійсно важливий.

Навчіться розуміти себе, власні відчуття. Людина дійсно може відчувати себе спокійно в будь-якій ситуації, навіть в епіцентрі надзвичайних або критичних подій. Спокійно не означає безвідповідально або байдуже. Спокійно означає впевнено в собі, розуміючи, що відбувається навколо, і приймаючи зважені рішення про свої дії. На практиці внутрішній спокій і впевненість дуже важливі для прийняття оптимальних рішень в критичних ситуаціях.

Своєчасно звертайтеся за допомогою. Перший переляк, страх сирени схожі на перший зубний біль — це як початковий карієс. У більшості випадків достатньо однієї консультації, щоб з ним впоратися. А ось якщо сигнали власної психіки нехтувати, можна довести ситуацію і до психологічного пульпіту, коли одним візитом не обійдешся. Але і в такій ситуації важливо пам’ятати, це не вирок, і ситуацію можна успішно опрацювати — головне, звернутися до кваліфікованого фахівця.

Ставтеся до випробувань як до досвіду. Всі випробування даються по силам. Весь. Завше. Без винятку. Стикаючись з випробуванням, ми маємо можливість проявити нові якості, випробування дає шанс особистісного зростання для кожного з нас. А загальнонаціональне випробування створює дійсно хороші умови для дорослішання і зростання нашої нації.

Живіть активно, не відкладайте життя на після війни. Важливо пам’ятати, розуміти і відчувати, що, перетворюючись з мирного у військове, життя не зникає, а тільки змінюється, насичується викликами, змінами, новими і сильними емоціями, але воно продовжує бути життям. Тому потрібно продовжувати жити, вести свої справи, вчитися відчувати, піклуватися один про одного і про себе, берегти своїх близьких і себе в кожен момент життя і саме там, де ви знаходитесь тут і зараз.