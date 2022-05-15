Иногда бывает трудно понять, что мы чувствуем, кажется, что этот эмоциональный смерч легче заблокировать, чем пережить. Но разобраться с нашими чувствами и понять их поможет только время.

— Если вы чувствуете себя подавленным, остановитесь, спросите себя, находитесь ли вы сейчас в условной безопасности. Если да, переключитесь на дело, которое вас успокаивает и расслабляет, — рекомендуют психологи.

По словам специалистов, наша психика устроена так, что работать со своими чувствами мы можем только в безопасности. В условиях реальной угрозы жизни, срабатывает режим выживания.

Определение своих чувств

попробуйте расслабиться. Идите туда, где вам будет комфортно и безопасно. Закройте глаза, глубоко вдохните и попытайтесь расслабиться;

обратите внимание на свое тело. Возможно, вы выражаете свои эмоции физически. Это может помочь вам понять, какие эмоции вы испытываете. Например, если ваше сердце бьется быстро, а дыхание поверхностное, это может свидетельствовать о страхе или панике. Если ваши мышцы напряжены, вы злитесь;

попытайтесь сосредоточиться на том, что вы чувствуете. Старайтесь не осуждать свои эмоции, просто позвольте им быть. Если можете, попробуйте назвать свои чувства;

насколько сильны ваши чувства? Возможно, вам будет полезно оценить свои эмоции от одного до десяти. Например, на сколько из десяти балов вы испытываете гнев? грусть? страх?

Эмоции сложны, и мы редко испытываем только одну из них за раз. Вы можете испытывать сочетание эмоций, которые меняются в течение дня.

Понимание своих чувств

когда вы определите чувство, попробуйте проанализировать, почему вы его испытываете;

найдите время, чтобы спросить себя: почему я так чувствую? Это может помочь вам определить мысли или убеждения, лежащие в основе ваших чувств;

затем вы можете начать обрабатывать эти мысли и убеждения, насколько они полезны для вас;

быть расстроенным, обеспокоенным или напуганным — это нормально. И нормально чувствовать себя так через месяцы, годы или десятилетия после того, как травматическое событие произошло с вами;

никто и никогда не должен винить вас в том, что вы чувствуете, или ожидать, что вы просто возьмете и легко преодолеете это.

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Источник: Психологическая поддержка