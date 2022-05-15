Іноді буває важко зрозуміти, що ми відчуваємо, здається, що цей емоційний смерч легше заблокувати, ніж пережити. Але розібратися з нашими почуттями і зрозуміти їх допоможе тільки час.

– Якщо ви відчуваєте себе пригніченим, зупиніться, запитайте себе, чи перебуваєте ви зараз в умовній безпеці. Якщо так, перейдіть до справи, яка вас заспокоює і розслабляє, – рекомендують психологи.

За словами фахівців, наша психіка влаштована так, що працювати зі своїми почуттями ми можемо тільки в безпеці. В умовах реальної загрози життю, спрацьовує режим виживання.

Визначення своїх почуттів

спробуйте розслабитися. Ідіть туди, де вам буде комфортно і безпечно. Закрийте очі, глибоко вдихніть і спробуйте розслабитися;

зверніть увагу на своє тіло. Можливо, ви висловлюєте свої емоції фізично. Це може допомогти вам зрозуміти, які емоції ви відчуваєте. Наприклад, якщо ваше серце б’ється швидко, а дихання поверхневе, це може свідчити про страх або паніку. Якщо ваші м’язи напружені, ви відчуваєте злість;

спробуйте зосередитися на тому, що ви відчуваєте. Намагайтеся не засуджувати свої емоції, просто дозвольте їм бути. Якщо можете, спробуйте назвати свої почуття;

наскільки сильні ваші почуття? Можливо, вам буде корисно оцінити свої емоції від одного до десяти. Наприклад, на скільки з десяти балів ви відчуваєте гнів? смуток? страх?

Емоції складні, і ми рідко відчуваємо тільки одну з них за раз. Ви можете відчувати поєднання емоцій, які змінюються протягом дня.

Розуміння своїх почуттів

коли ви визначите почуття, спробуйте проаналізувати, чому ви його відчуваєте;

знайдіть час, щоб запитати себе: чому я так відчуваю? Це може допомогти вам визначити думки або переконання, що лежать в основі ваших почуттів;

потім ви можете почати обробляти ці думки і переконання, наскільки вони корисні для вас;

бути засмученим, стурбованим або наляканим – це нормально. І нормально відчувати себе так через місяці, роки або десятиліття після того, як травматична подія сталася з вами;

ніхто і ніколи не повинен звинувачувати вас у тому, що ви відчуваєте, або очікувати, що ви просто візьмете і легко подолаєте це.

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Источник: Психологічна підтримка