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Психологія

Терзает стыд или чувство вины. Как с этим справиться

28 января 2022, 19:51
Мила Грубник редактор раздела Здоровье Екатерина Клюшниченко психолог, психотерапевт
провина, стрес, депресія
Источник: Depositphotos

Никому из нас не чуждо чувство вины или стыда за различные поступки и слова.

Психолог Екатерина Клюшниченко рассказала, как с ними бороться.

Практические методы

  • Попробовать выписать ситуации, которые вызывают чувство вины или же стыда. Проанализировать наиболее частые из них.
  • Вспомнить, когда впервые появилось такое чувство и объективно ли оно на самом деле.

— Пройдитесь по следующим вопросам: “В чем моя вина?”, “В чем вашей вины нет?”, “Что бы вы изменили?”, “За что вы ответственны в этой ситуации?”, “За что вы не несете ответственность”, Зачем вам это?”, “Что уже сейчас вы можете сделать с этим?”, — говорит Екатерина Клюшниченко.

  • Дальше нужно спросить себя: “Кто сказал, что я должен быть именно таким? Поступать именно так? Думать именно так?”.
  • Если пришло понимание, что вы действительно виноваты перед другим человеком, то нужно извиниться.

— Признание своей вины — это про внутреннее спокойствие и снятие груза, — добавляет психолог.

Также можно посмотреть на чувство вины под другим углом и поискать то, какие вы можете получать выгоды от этого состояния.

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Зачем человек может это делать

  • Улучшается образ себя (если я себя виню, значит, я приличный человек, честный).
  • Ничего не надо делать (человек подменяет реальные действия переживаниями, ему кажется, что он уже занят делом).

 

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Публикация от Психолог✨Психотерапевт✨Киев (@psycholog_katarina)

Если же самостоятельно не удается справится с патологическим чувством вины и стыда, то важно обратиться за помощью к психологу, подводит итог специалист.

Теги
Советы психолога , Психологія
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