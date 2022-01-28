Никому из нас не чуждо чувство вины или стыда за различные поступки и слова.
Психолог Екатерина Клюшниченко рассказала, как с ними бороться.
Практические методы
- Попробовать выписать ситуации, которые вызывают чувство вины или же стыда. Проанализировать наиболее частые из них.
- Вспомнить, когда впервые появилось такое чувство и объективно ли оно на самом деле.
— Пройдитесь по следующим вопросам: “В чем моя вина?”, “В чем вашей вины нет?”, “Что бы вы изменили?”, “За что вы ответственны в этой ситуации?”, “За что вы не несете ответственность”, Зачем вам это?”, “Что уже сейчас вы можете сделать с этим?”, — говорит Екатерина Клюшниченко.
- Дальше нужно спросить себя: “Кто сказал, что я должен быть именно таким? Поступать именно так? Думать именно так?”.
- Если пришло понимание, что вы действительно виноваты перед другим человеком, то нужно извиниться.
— Признание своей вины — это про внутреннее спокойствие и снятие груза, — добавляет психолог.
Также можно посмотреть на чувство вины под другим углом и поискать то, какие вы можете получать выгоды от этого состояния.
Зачем человек может это делать
- Улучшается образ себя (если я себя виню, значит, я приличный человек, честный).
- Ничего не надо делать (человек подменяет реальные действия переживаниями, ему кажется, что он уже занят делом).
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Если же самостоятельно не удается справится с патологическим чувством вины и стыда, то важно обратиться за помощью к психологу, подводит итог специалист.