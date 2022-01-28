Никому из нас не чуждо чувство вины или стыда за различные поступки и слова.

Психолог Екатерина Клюшниченко рассказала, как с ними бороться.

Практические методы

Попробовать выписать ситуации, которые вызывают чувство вины или же стыда. Проанализировать наиболее частые из них.

Вспомнить, когда впервые появилось такое чувство и объективно ли оно на самом деле.

— Пройдитесь по следующим вопросам: “В чем моя вина?”, “В чем вашей вины нет?”, “Что бы вы изменили?”, “За что вы ответственны в этой ситуации?”, “За что вы не несете ответственность”, Зачем вам это?”, “Что уже сейчас вы можете сделать с этим?”, — говорит Екатерина Клюшниченко.

Дальше нужно спросить себя: “Кто сказал, что я должен быть именно таким? Поступать именно так? Думать именно так?”.

Если пришло понимание, что вы действительно виноваты перед другим человеком, то нужно извиниться.

— Признание своей вины — это про внутреннее спокойствие и снятие груза, — добавляет психолог.

Также можно посмотреть на чувство вины под другим углом и поискать то, какие вы можете получать выгоды от этого состояния.

Зачем человек может это делать

Улучшается образ себя (если я себя виню, значит, я приличный человек, честный).

Ничего не надо делать (человек подменяет реальные действия переживаниями, ему кажется, что он уже занят делом).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Психолог✨Психотерапевт✨Киев (@psycholog_katarina)

Если же самостоятельно не удается справится с патологическим чувством вины и стыда, то важно обратиться за помощью к психологу, подводит итог специалист.