Кожен з нас може потерпати від почуття провини чи сорому за різні вчинки та слова.

Психолог Катерина Клюшниченко розповіла, як з ними боротися.

Практичні методи

Спробувати виписати ситуації, які провокують почуття провини або сорому. Проаналізувати найчастіші з них.

Згадати, коли вперше з’явилося таке почуття і чи воно насправді об’єктивне.

– Дати відповіді на наступні запитання: “У чому моя провина?”, “У чому вашої провини немає?”, “Що б ви змінили?”, “За що ви відповідальні у цій ситуації?”, “За що ви не несете відповідальності”, Навіщо вам це?”, “Що вже зараз ви можете зробити з цим?”, – каже Катерина Клюшниченко.

Надалі потрібно запитати себе: “Хто сказав, що я маю бути саме таким? Вчиняти саме так? Думати саме так?”.

Якщо є розуміння, що ви справді маєте провину перед іншою людиною, то потрібно вибачитись.

– Визнання своєї провини – це про внутрішній спокій та зняття напруги, – додає психолог.

Також можна подивитися на почуття провини під іншим кутом і зізнатися собі у тому, які ви можете отримати вигоди від цього стану.

Навіщо людина може це робити

Поліпшується образ себе (якщо я себе звинувачую, це означає, що я гарна людина, чесна).

Нічого не треба робити (людина підміняє реальні дії переживаннями, їй здається, що вона вже зайнята справою).

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Якщо ж самостійно не вдається впоратися з патологічним почуттям провини та сорому, то важливо звернутися за допомогою до психолога, підсумовує фахівець.