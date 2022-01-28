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Психологія

Дошкуляє сором чи почуття провини. Як із цим впоратися

28 Січня 2022, 19:51
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я Катерина Клюшниченко Психолог, психотерапевт
провина, стрес, депресія
Джерело: Depositphotos

Кожен з нас може потерпати від почуття провини чи сорому за різні вчинки та слова.

Психолог Катерина Клюшниченко розповіла, як з ними боротися.

Практичні методи

  • Спробувати виписати ситуації, які провокують почуття провини або сорому. Проаналізувати найчастіші з них.
  • Згадати, коли вперше з’явилося таке почуття і чи воно насправді об’єктивне.

– Дати відповіді на наступні запитання: “У чому моя провина?”, “У чому вашої провини немає?”, “Що б ви змінили?”, “За що ви відповідальні у цій ситуації?”, “За що ви не несете відповідальності”, Навіщо вам це?”, “Що вже зараз ви можете зробити з цим?”, – каже Катерина Клюшниченко.

  • Надалі потрібно запитати себе: “Хто сказав, що я маю бути саме таким? Вчиняти саме так? Думати саме так?”.
  • Якщо є розуміння, що ви справді маєте провину перед іншою людиною, то потрібно вибачитись.

– Визнання своєї провини – це про внутрішній спокій та зняття напруги, – додає психолог.

Також можна подивитися на почуття провини під іншим кутом і зізнатися собі у тому, які ви можете отримати вигоди від цього стану.

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Навіщо людина може це робити

  • Поліпшується образ себе (якщо я себе звинувачую, це означає, що я гарна людина, чесна).
  • Нічого не треба робити (людина підміняє реальні дії переживаннями, їй здається, що вона вже зайнята справою).

 

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Публикация от Психолог✨Психотерапевт✨Киев (@psycholog_katarina)

Якщо ж самостійно не вдається впоратися з патологічним почуттям провини та сорому, то важливо звернутися за допомогою до психолога, підсумовує фахівець.

Теги
Поради психолога , Психологія
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