Кожен з нас може потерпати від почуття провини чи сорому за різні вчинки та слова.
Психолог Катерина Клюшниченко розповіла, як з ними боротися.
Практичні методи
- Спробувати виписати ситуації, які провокують почуття провини або сорому. Проаналізувати найчастіші з них.
- Згадати, коли вперше з’явилося таке почуття і чи воно насправді об’єктивне.
– Дати відповіді на наступні запитання: “У чому моя провина?”, “У чому вашої провини немає?”, “Що б ви змінили?”, “За що ви відповідальні у цій ситуації?”, “За що ви не несете відповідальності”, Навіщо вам це?”, “Що вже зараз ви можете зробити з цим?”, – каже Катерина Клюшниченко.
- Надалі потрібно запитати себе: “Хто сказав, що я маю бути саме таким? Вчиняти саме так? Думати саме так?”.
- Якщо є розуміння, що ви справді маєте провину перед іншою людиною, то потрібно вибачитись.
– Визнання своєї провини – це про внутрішній спокій та зняття напруги, – додає психолог.
Також можна подивитися на почуття провини під іншим кутом і зізнатися собі у тому, які ви можете отримати вигоди від цього стану.
Навіщо людина може це робити
- Поліпшується образ себе (якщо я себе звинувачую, це означає, що я гарна людина, чесна).
- Нічого не треба робити (людина підміняє реальні дії переживаннями, їй здається, що вона вже зайнята справою).
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Якщо ж самостійно не вдається впоратися з патологічним почуттям провини та сорому, то важливо звернутися за допомогою до психолога, підсумовує фахівець.