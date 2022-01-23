Публічні виступи даються багатьом людям непросто. Адже зазвичай їм потрібно вийти із зони комфорту та подолати свій страх. Хоча страх – це природний сигнал, що ви серйозно ставитеся до того, що робите. І намагатися повністю його придушити не варто. А ось навчитися опановувати – можна.

Актор сіткому Будиночок на щастя (Новий канал) Костя Войтенко дав кілька порад, як упевнено виступати на публіці.

– Хвилювання перед виступом притаманне всім. Головне, не доводити його до паніки. І пам’ятайте, що будь-які спроби повністю придушити переживання лише множать їх, – каже Костя Войтенко.

“Так” практиці

– Чим більше ви будете практикуватися, тим краще у вас виходитимуть виступи. Якщо практика і не призведе до досконалості, вона точно забезпечить вам почуття “у своїй тарілці”, – рекомендує актор.

Подивіться на себе збоку

– Поставте перед собою камеру і запишіть відео. Тема тут зовсім неважлива. Вам необхідно звикнути до об’єктиву і почуватися перед ним спокійніше. Уявіть, що камера – це глядач. Спробуйте зафіксувати свою промову від початку до кінця. Потім проаналізуйте, – продовжує Костя Войтенко.

Запишіть сторіс

– Так ви знатимете, що вас бачить певна кількість людей, і потроху будете звикати до реальної аудиторії, – уточнює він.

Переглядаючи сторіс, не ставтеся до себе надто критично. Пам’ятайте, що виступати непросто навіть досвідченим професіоналам, підсумовує актор.