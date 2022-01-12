З дитинства нас вчили, що злитися погано. Мовляв, негативні емоції руйнують людину. Це так, але іноді вони можуть бути корисними.

Коли злість – це добре, розповіла психолог Світлана Чупровська.

– Ваш партнер залишив вам борги та кредити, ви дуже розлютилися, ви так розлютилися, що знайшли можливості заробити, і не просто, а ще більше. Іноді злість здатна підійняти такий пласт енергії, що можна гори подолати, і зробити те, чого раніше ніколи не робив, – пише Світлана Чупровська.

За її словами, важливо сприймати злість як ресурс та вміти користуватися ним. Водночас важливо розуміти, що вона не може бути основним джерелом ресурсу в житті людини.

Злим іноді треба бути і для психічного здоров’я. Адже придушення емоцій призводить до виснаження.

– Іноді людина взагалі жодним чином не проявляє свою злість, така добра завжди з усіма і на все згодна. У таких випадках можна говорити про виснаження, про незнання своїх власних бажань, відсутність сенсів, – продовжує психолог.

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Злість також іноді може бути спрямована на себе, і це про саморуйнування.

– Переїдання також може бути наслідком відсутності контакту зі своєю злістю, і тоді я ґвалтую себе їжею. Випадкові партнери, аборти, пластичні операції, аварії – все, що пов’язано з хворобливими та травмуючими тілесними діями, це агресія, спрямована на себе, – пояснює фахівець.

Тому важливо аналізувати, не боятися і правильно керувати своїми емоціями, зокрема і злістю. Це допоможе залишатися здоровим і досягти успіху в житті.