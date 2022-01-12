С детства нас учили, что злиться нехорошо. Мол, негативные эмоции разрушают человека. Это так, однако иногда они могут пойти на пользу.

Когда злость — это хорошо, рассказала психолог Светлана Чупровская.

— Ваш партнер оставил вам долги и кредиты, вы очень сильно разозлились, вы так разозлились, что нашли возможности заработать, и не просто, а еще больше. Иногда злость способна поднять такой пласт энергии, что можно и горы свернуть, и сделать то, чего раньше никогда не делал, — пишет Светлана Чупровская.

По ее словам, важно воспринимать злость как ресурс и уметь пользоваться им. При этом важно понимать, что она не может быть основным источником ресурса в жизни человека.

Злым иногда нужно быть и для психического здоровья. Ведь подавление эмоций приводит к истощению.⠀

— Иногда человек вообще никак не проявляет свою злость, такой добренький всегда со всеми и на все согласный. В таких случаях можно говорить об истощении, о незнании своих собственных желаний, об отсутствии смыслов, — продолжает психолог.

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Злость также иногда может быть направлена на себя, и это про саморазрушение.

— Переедание также может быть следствием отсутствия контакта со своей злостью, и тогда я насилую себя едой. Случайные партнеры, аборты, пластические операции, аварии — все, что связано с болезненными и травмирующими телесными действиями, это агрессия, направленная на себя, — объясняет специалист.

Поэтому важно анализировать, не бояться и правильно управлять своими эмоциями, в том числе и злостью. Это поможет оставаться здоровым и добиться успеха в жизни.