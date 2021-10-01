Научиться принимать себя — настоящее искусство, ведь у многих людей представление о самих себе, своих желаниях, эмоциях искривлены с детства. Обычно это происходит из-за навязывания родителями стереотипов, ценностей, правил.

Однако это все-таки можно сделать, говорит психолог, сексолог реалити Эксы на Новом канале Наталья Ежова.

— Если человек живет в страхе, депрессии, с паническими атаками, это означает, что он не согласен с собой, а это и есть неприятие. Чтобы полностью себя принять, необходимо понять, кто ты и чего хочешь, — говорит Наталья Ежова.

Как принять себя

Понять, как вы себя сейчас воспринимаете

— Когда ребенок маленький, то не понимает, какой он. Его самооценка строится на отношении к нему родителей. И когда человек взрослеет, часто прислушивается к мнению окружающих. Нужно осознать, что то, как я сейчас себя воспринимаю, — это не мое видение, а родителей, — продолжает Наталья Ежова.

Познавать свою личность, эмоции, реакции, триггеры

— В этом вам поможет личный дневник эмоций, в который вы будете все подробно записывать. Указывайте, что вас разозлило, огорчило, повеселило. Так вы изучите свои эмоции, и вам будет легче себя понять, — добавляет психолог.

Выйти из иллюзии

Когда дневник прописан, и произошло признание самому себе, кто вы, надо выйти из иллюзии, которую вам навязали, комментирует специалист.

Понять желания

— Поймите, как хотите, чтобы было. Ведь вы теперь знаете, как и на что реагируете, — рекомендует она.

Начать комфортную жизнь

После того, как произошло осознание того, какая вы личность и чего хотите, можно начать жить по-новому, с новым собой, с новыми целями и стремлениями.