Навчитися приймати себе – справжнє мистецтво, адже у багатьох людей уявлення про самих себе, свої бажання, емоції викривленні з дитинства. Зазвичай це трапляється через нав’язування батьками стереотипів, цінностей, правил.

Проте це все-таки можна зробити, говорить психолог, сексолог реаліті Екси на Новому каналі Наталія Єжова.

– Якщо людина живе у страху, депресії, з панічними атаками, це означає, що вона незгодна з собою, а це і є неприйняття. Щоб повністю себе прийняти, необхідно зрозуміти, хто ти та чого хочеш, – говорить Наталія Єжова.

Як прийняти себе

Зрозуміти те, як ви себе зараз сприймаєте

– Коли дитина маленька, то не розуміє, яка вона. Її самооцінка будується на ставленні о неї батьків. І коли людина дорослішає, часто прислухається до думки навколишніх. Потрібно усвідомити, що те, як я зараз себе сприймаю, – це не моє бачення, а батьків, – продовжує Наталія Єжова.

Пізнавати свою особистість, емоції, реакції, тригери

– У цьому вам допоможе особистий щоденник емоцій, у який ви будете усе детально записувати. Зазначайте, що вас розізлило, засмутило, повеселило. Так ви вивчите свої емоції, і вам буде легше себе зрозуміти, – додає психолог.

Вийти з ілюзії

Коли щоденник прописаний, і відбулося зізнання самому собі, хто ви, треба вийти з ілюзії, яку вам нав’язали, коментує фахівець.

Зрозуміти бажання

– Зрозумійте, як хочете, щоб було. Адже ви тепер знаєте, як і на що реагуєте, – рекомендує вона.

Розпочати комфортне життя

Після того, як відбулося усвідомлення того, яка ви особистість та чого прагнете, можна розпочати жити по-новому, з новим собою, з новими цілями та прагненнями.