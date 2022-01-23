Публичные выступления даются многим людям непросто. Ведь обычно им нужно выйти из зоны комфорта и побороть свой страх. Хотя страх – это естественный сигнал, что вы серьезно относитесь к тому, что делаете. И пытаться полностью его подавить точно не стоит. А вот научиться овладевать – можно.

Актер ситкома Будиночок на щастя (Новый канал) Костя Войтенко дал несколько советов, как уверенно выступать на публике.

— Волнение перед выступлением присуще всем. Главное, не доводить его до состояния паники. И помните, что любые попытки полностью подавить переживания только умножают их, — говорит Костя Войтенко.

“Да” практике

— Чем больше вы станете практиковаться, тем лучше у вас будут получаться выступления. Если практика и не приведет к совершенству, она точно обеспечит вам чувство “в своей тарелке”, — рекомендует актер.

Посмотрите на себя со стороны

— Поставьте перед собой камеру и запишите видео. Тема здесь совсем неважна. Вам необходимо свыкнуться с объективом и чувствовать себя перед ним спокойнее. Представьте, что камера — это зритель. Попытайтесь зафиксировать свою речь от начала до конца. Затем проанализируйте, — продолжает Костя Войтенко.

Запишите сторис

— Так вы будете знать, что вас видит определенное количество людей, и понемногу станете привыкать к реальной аудитории, — уточняет он.

Просматривая сторис, не относитесь к себе слишком критично. Помните, что выступать непросто даже опытным профессионалам, подводит итог актер.