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Психологія

Как побороть страх публичных выступлений — советы Кости Войтенко

23 января 2022, 09:30
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
сцена

Публичные выступления даются многим людям непросто. Ведь обычно им нужно выйти из зоны комфорта и побороть свой страх. Хотя страх – это естественный сигнал, что вы серьезно относитесь к тому, что делаете. И пытаться полностью его подавить точно не стоит. А вот научиться овладевать – можно.

Актер ситкома Будиночок на щастя (Новый канал) Костя Войтенко дал несколько советов, как уверенно выступать на публике.

костя войтенко

— Волнение перед выступлением присуще всем. Главное, не доводить его до состояния паники. И помните, что любые попытки полностью подавить переживания только умножают их, — говорит Костя Войтенко.

  • “Да” практике

— Чем больше вы станете практиковаться, тем лучше у вас будут получаться выступления. Если практика и не приведет к совершенству, она точно обеспечит вам чувство “в своей тарелке”, — рекомендует актер.

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  • Посмотрите на себя со стороны

—  Поставьте перед собой камеру и запишите видео. Тема здесь совсем неважна. Вам необходимо свыкнуться с объективом и чувствовать себя перед ним спокойнее. Представьте, что камера — это зритель. Попытайтесь зафиксировать свою речь от начала до конца. Затем проанализируйте, — продолжает Костя Войтенко.

  • Запишите сторис

— Так вы будете знать, что вас видит определенное количество людей, и понемногу станете привыкать к реальной аудитории, — уточняет он.

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Просматривая сторис, не относитесь к себе слишком критично. Помните, что выступать непросто даже опытным профессионалам, подводит итог актер.

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