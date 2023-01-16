Психолог Алена Щербань в комментарии Фактам ICTV, как преодолеть чрезмерную зависимость в отношениях, особенно на фоне вынужденных разлук во время войны.

— Много украинских женщин сейчас переживают разлуку с партнером: кому-то пришлось, спасаясь от войны, уехать за границу, чей-то любимый ушел на фронт. Особенно остро переживают разлуку те, кто эмоционально зависим от партнера, — говорит психолог.

По ее словам, даже находясь вдали от любимого человека, эмоционально зависимые женщины фокусируют на нем все свое внимание. Другими словами, когда партнер не рядом, женщина как будто теряет часть себя.

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Психолог объясняет, что зависимые отношения построены на проекции идеального родителя: женщина привязывается к своему мужчине не только как к партнеру, но ищет в нем родительскую фигуру (маму или папу), которая сможет о ней позаботиться.

— В таких отношениях женщина попадает в своеобразный регресс — состояние ребенка, который не может позаботиться ни о себе, ни о своих детях. По сути, это защитный механизм, который является формой психологического приспособления к стрессовой ситуации, — поясняет специалист.

Признаки зависимых отношений

Порой женщина даже не подозревает, что зависима от партнера. Но о том, что у нее вовсе не сильная влюбленность, а психологическая зависимость говорят следующие признаки:

постоянная потребность быть рядом с любимым;

вместо того, чтобы самостоятельно искать решение проблемы, сразу обращаетесь за помощью к партнеру;

нуждаетесь в одобрении со стороны любимого, даже когда принимаете решение самостоятельно.

По словам Алены Щербань, в мирное время, когда терапевты работают с зависимостью в отношениях, они советуют женщинам переводить фокус внимания с партнера на себя.

Проще говоря, рекомендуют отстать от мужчины и перестать его донимать (не секрет, что регулярные просьбы любимой быстро утомляют мужчину, подобное поведение он воспринимает негативно). Но в сегодняшних реалиях к этой проблеме нужно относиться более осторожно, констатирует психолог.

Что делать если вы привыкли ощущать поддержку любимого, а сейчас его нет рядом

Прислушайтесь к своим внутренним ощущениям. Например, когда вы испытываете тревогу и хотите срочно попросить партнера о помощи, попробуйте осознать себя, мысленно задав несколько вопросов: сколько мне сейчас лет, кто я, где я, кто находится рядом со мной.

Ответы на эти вопросы помогут прийти в себя. Очнувшись, вы откажетесь от порыва звонить партнеру. Вы найдете силы для того, чтобы решить проблему самостоятельно.

Ловите момент. Феномен зависимых отношений имеет прямое отношение к физическому состоянию человека. Попробуйте оценить свое физическое состояние прямо сейчас.

Возьмите лист бумаги и напишите, хорошо или плохо вы спите, правильно ли питаетесь, достаточно ли воды пьете. Прислушайтесь к себе, чтобы понять как вы дышите — это поверхностное дыхание или работает диафрагма?

Прочитав написанное, подумайте, чем можете помочь своему организму. Если вас мучает бессонница, начните проветривать комнату перед сном или чаще гуляйте на свежем воздухе. Подумайте, как разнообразить свое меню, если в нем недостаточно витаминов. Освойте технику правильного дыхания (видео уроков полно на YouTube).

Оцените уровень стресса той ситуации, которую сейчас переживаете (от 0 до 10). Если уровень стресса — 8-10 баллов, стоит обратиться за помощью психолога, поскольку дело может дойти до панических атак. Феномен зависимых отношений тем и опасен, что таит в себе ряд психологических угроз. Особенно в период, когда женщина находится в разлуке с партнером.