Психолог Альона Щербань у коментарі Фактам ICTV розповіла, як подолати надмірну залежність у стосунках, особливо на тлі вимушених розлук під час війни.

– Багато українських жінок зараз переживають розлуку з партнером: комусь довелося, рятуючись від війни, виїхати за кордон, чийсь коханий пішов на фронт. Особливо гостро переживають розлуку ті, хто емоційно залежний від партнера, – каже психолог.

За її словами, навіть перебуваючи далеко від коханої людини, емоційно залежні жінки фокусують на ній всю свою увагу. Іншими словами, коли партнер не поруч, жінка ніби втрачає частину себе.

Зараз дивляться

Психолог пояснює, що залежні відносини побудовані на проекції ідеального батька: жінка прив’язується до свого чоловіка не тільки як до партнера, але шукає в ньому батьківську фігуру (маму чи тата), яка зможе про неї подбати.

– У таких стосунках жінка потрапляє у своєрідний регрес – стан дитини, яка не може подбати ані про себе, ані про своїх дітей. По суті, це захисний механізм, який є формою психологічного пристосування до стресової ситуації, – пояснює фахівець.

Ознаки залежних відносин

Часом жінка навіть не підозрює, що залежна від партнера. Але про те, що у неї зовсім не сильна закоханість, а психологічна залежність говорять такі ознаки:

постійна потреба бути поруч з коханим;

замість того, щоб самостійно шукати рішення проблеми, відразу звертаєтеся за допомогою до партнера;

потребуєте схвалення з боку коханого, навіть коли приймаєте рішення самостійно.

За словами Альони Щербань, в мирний час, коли терапевти працюють із залежністю у відносинах, вони радять жінкам переводити фокус уваги з партнера на себе.

Простіше кажучи, рекомендують відстати від чоловіка і перестати його дошкуляти (не секрет, що регулярні прохання коханої швидко стомлюють чоловіка, подібна поведінка він сприймає негативно). Але в сьогоднішніх реаліях до цієї проблеми потрібно ставитися більш обережно, констатує психолог.

Що робити якщо ви звикли відчувати підтримку коханого, а зараз його немає поруч

Прислухайтеся до своїх внутрішніх відчуттів. Наприклад, коли ви відчуваєте тривогу і хочете терміново попросити партнера про допомогу, спробуйте усвідомити себе, подумки задавши кілька питань: скільки мені зараз років, хто я, де я, хто знаходиться поруч зі мною.

Відповіді на ці питання допоможуть прийти в себе і відмовитеся від пориву дзвонити партнеру. Ви знайдете сили для того, щоб вирішити проблему самостійно.

Ловіть момент. Феномен залежних відносин має пряме відношення до фізичного стану людини. Спробуйте оцінити свій фізичний стан прямо зараз.

Візьміть аркуш паперу і напишіть, добре чи погано ви спите, чи правильно харчуєтеся, чи достатньо води п’єте. Прислухайтеся до себе, щоб зрозуміти як ви дихаєте – це поверхневе дихання або працює діафрагма?

Прочитавши написане, подумайте, чим можете допомогти своєму організму. Якщо вас мучить безсоння, почніть провітрювати кімнату перед сном або частіше гуляйте на свіжому повітрі. Подумайте, як урізноманітнити своє меню, якщо в ньому недостатньо вітамінів. Освойте техніку правильного дихання (відео уроків повно на YouTube).

Оцініть рівень стресу тієї ситуації, яку зараз переживаєте (від 0 до 10). Якщо рівень стресу – 8-10 балів, варто звернутися за допомогою психолога, оскільки справа може дійти до панічних атак. Феномен залежних відносин тим і небезпечний, що таїть в собі низку психологічних загроз. Особливо в період, коли жінка знаходиться в розлуці з партнером.