Каждый человек имеет право на собственное мнение касательно различных ситуаций и войны в Украине.

Вместе с тем, в таких сложных обстоятельствах это может восприниматься как инакомыслие и расхождение в ценностях.

— Различие во взглядах на что-то одно по ошибке можно начать воспринимать как тотальное расхождение в ценностях, а, значит, и реагировать бурно. Кроме обобщения, есть когнитивный фильтр чтения мнений, когда нам кажется, что мы знаем, в какой человек ситуации и почему он принимает решение остаться или уехать, говорить по-русски или по-украински, волонтерить 24/7 или сосредоточиться на работе, — отмечают специалисты.

Кроме того, люди склонны сравнивать всех с собой.

– В мирное время мы не видим, как много делают люди, чтобы получить желаемое. И считаем, что все им дается просто. Во время войны мы также не видим, какими усилиями человеку дается то, что он делает. И считаем, что он может или должен делать больше, – говорится в сообщении.

В то же время у всех нас одинаковые потребности, однако разные стратегии их удовлетворения.

В целом во время войны следует избегать таких мыслей и резких высказываний. Важно понимать, что это стрессовая ситуация, на которую каждый человек реагирует по-своему, так он пытается выжить. И за это его не нужно осуждать.

Источник: Психологическая поддержка