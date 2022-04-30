Из-за войны в Украине граждане страдают от стресса, напряжения, а это может провоцировать конфликты дома.

Возможно ли в этот период жизни не ссориться со своими родными, рассказала психолог и телесно-ориентировочный терапевт Ярослав Федорчук.

– Сейчас это невозможно, потому что агрессия идет со всех сторон и находит выход через чрезмерное потребления пищи или ссоры, – объясняет специалист.

Однако важно обращаться к своим родным с правильным посылом.

Рекомендации:

Вместо обвинений можно сказать “Я сейчас очень злюсь из-за чувства беспомощности. Мне страшно и я не понимаю, что будет завтра. Я не чувствую себя в безопасности. Давай мы с тобой как партнеры подумаем, что можем сделать”.

Так родные поймут состояние, и это поможет избежать ссоры.

Использовать принцип бутерброда “Хороший акцент – конструктивная критика – хороший акцент”.

Так критика будет восприниматься партнером правильно.

Можно организовать ритуал переговоров.

К примеру, можно каждый вечер в 18.00 садиться вместе, чтобы поговорить.

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С детьми проживать агрессию с помощью игры.

Можно стать на четыре лапы и представить себя тигром, это поможет намного легче прожить агрессию.

Источник: Психологическая поддержка