Через війну в Україні громадяни потерпають від стресу, напруження, а це може провокувати конфлікти вдома.

Чи можливо в цей період життя не сваритися зі своїми рідними, розповіла психологиня та тілесно-орієнтовний терапевт Ярослава Федорчук.

– Зараз це неможливо, тому що агресія йде з усіх боків і знаходить вихід через надмірне споживання їжі або через сварки, – пояснює фахівець.

Проте важливо звертатися до своїх рідних з правильним посилом.

Рекомендації:

Замість звинувачень можна сказати “Я зараз дуже злюсь через відчуття безпомічності. Мені страшно і я не розумію, що буде завтра. Я не відчуваю себе в безпеці. Давай ми з тобою як партнери подумаємо, що можемо зробити”.

Так рідні зрозуміють стан і це допоможе уникнути сварки.

Використовувати принцип бутерброда “Хороший акцент – конструктивна критика – хороший акцент”.

Так критика сприйматиметься партнером адекватно.

Можна організувати ритуал переговорів.

Наприклад, можна щовечора о 18.00 сідати разом, щоб поговорити.

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З дітьми проживати агресію через гру з ними.

Можна стати на чотири лапи та уявити себе тигром, це допоможе набагато легше прожити агресію.

Джерело: Психологічна підтримка