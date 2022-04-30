Кожна людина має право на власні думки щодо різних ситуацій і щодо війни в Україні.

Водночас у таких складних обставинах це може сприйматися як інакомислення та розбіжність у цінностях.

– Відмінність у поглядах на щось одне помилково можна почати сприймати як тотальну розбіжність у цінностях, отже, і реагувати бурхливо. Крім узагальнення, є когнітивний фільтр читання думок, коли нам здається, що ми знаємо, у якій людина ситуації й чому вона ухвалює рішення залишитися чи поїхати, розмовляти російською чи українською, волонтерити 24/7 або зосередитися на роботі, – зазначають фахівці.

Крім того, люди схильні порівнювати всіх з собою.

– У мирний час ми не бачимо, як багато роблять люди, щоб отримати бажане. І вважаємо, що все їм дається легко. У час війни ми також не бачимо, якими зусиллями людині дається те, що вона робить. І вважаємо, що вона може чи має робити більше, – йдеться у повідомленні.

Водночас у всіх нас однакові потреби, проте різні стратегії їх задоволення.

Загалом під час війни треба уникати таких думок та різких висловлювань. Важливо розуміти, що це стресова ситуація, на яку кожна людина реагує по-своєму, так вона намагається вижити. І за це її не треба засуджувати.

Джерело: Психологічна підтримка