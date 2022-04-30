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Психологія

Думаєш інакше? Чому люди почали на це гостро реагувати

30 Квітня 2022, 16:52
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
психология
Джерело: Depositphotos

Кожна людина має право на власні думки щодо різних ситуацій і щодо війни в Україні.

Водночас у таких складних обставинах це може сприйматися як інакомислення та розбіжність у цінностях.

– Відмінність у поглядах на щось одне помилково можна почати сприймати як тотальну розбіжність у цінностях, отже, і реагувати бурхливо. Крім узагальнення, є когнітивний фільтр читання думок, коли нам здається, що ми знаємо, у якій людина ситуації й чому вона ухвалює рішення залишитися чи поїхати, розмовляти російською чи українською, волонтерити 24/7 або зосередитися на роботі, – зазначають фахівці.

Крім того, люди схильні порівнювати всіх з собою.

– У мирний час ми не бачимо, як багато роблять люди, щоб отримати бажане. І вважаємо, що все їм дається легко. У час війни ми також не бачимо, якими зусиллями людині дається те, що вона робить. І вважаємо, що вона може чи має робити більше, – йдеться у повідомленні.

Водночас у всіх нас однакові потреби, проте різні стратегії їх задоволення.

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Загалом під час війни треба уникати таких думок та різких висловлювань. Важливо розуміти, що це стресова ситуація, на яку кожна людина реагує по-своєму, так вона намагається вижити. І за це її не треба засуджувати.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Поради психолога, Психологія
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