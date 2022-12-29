Психолог Алена Щербань поделилась с Фактами ICTV семью эффективными способами восстановиться после эмоционального выгорания.

Как восстановиться после эмоционального выгорания

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1. Пишите. Заведите блокнот, куда будете записывать негативные эмоции и мысли, списки дел и покупок, встречи. Задача — записывая абсолютно все, разгрузить мозг, сделать реальность более понятной и организованной.

2. Овладейте техниками расслабления и контроля стресса. Йога, медитации, рисование, спорт, танцы, просмотр фильмов, чтение. Пробуйте разное и выберите то, что подходит именно вам. Не забывайте о правильном питании и здоровом сне.

3. Планируйте в расписание время отдыха. Каждое воскресенье прописывайте в планах на следующую неделю отдых, прямо бронируйте это время в своем ежедневнике. Когда можно заниматься чем-угодно, кроме работы.

Согласно исследованиям, в идеале следует делать перерыв между работой на 48 часов (выходные), работать 8 часов в день с 15-минутными перерывами и одним 1,5 часовым. Также важны перерывы от гаджетов, особенно за два часа перед сном и на выходных.

4. Избавьтесь от многозадачности. Когда работаете, параллельно отвечаете на сообщения и смотрите телевизор, глюкоза в организме сжигается в два раза быстрее. Возьмите за правило заводить таймер для определенной задачи и заниматься в это время только ею, изолируя себя от оповещений, шума, контактов и отвлечения.

5. Установите систему поддержки. Обращайтесь за помощью к коллегам, рассказывайте друзьям о своем состоянии, знакомьтесь с новыми людьми по интересам. Проблема решается только, когда мы о ней говорим и просим о помощи.

6. Проработайте образ мышления и установки. Научитесь замечать негативные мысли и заменять их позитивными, чаще говорите “нет”, делайте то, что вам под силу, осознайте свои сильные и слабые стороны. Выстройте границы в отношениях с коллегами и менеджерами. Пойдите на терапию.

7. Заготовьте финансовую подушку безопасности. В идеале — чтобы прожить без работы 3–6 месяцев. Это позволит меньше думать о неопределенности будущего, не терпеть плохое отношение к себе на работе, перестать переживать о потере работы, действовать не с позиции “надо”, а с позиции “хочу”.