Психолог Олена Щербань поділилася з Фактами ICTV сімома ефективними способами відновитися після емоційного вигорання.

Як відновитися після емоційного вигорання

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1. Писати. Заведіть блокнот, куди будете записувати негативні емоції і думки, списки справ і покупок, зустрічі. Завдання – записуючи абсолютно все, розвантажити мозок, зробити реальність більш зрозумілою і організованою.

2. Оволодійте техніками розслаблення та контролю стресу. Йога, медитації, малювання, спорт, танці, перегляд фільмів, читання. Пробуйте різне і виберіть те, що підходить саме вам. Не забувайте про правильне харчування і здоровий сон.

3. Плануйте в розкладі час відпочинку. Щонеділі прописуйте в планах на наступний тиждень відпочинок, прямо бронюйте цей час в своєму щоденнику. Коли можна займатися чим-завгодно, крім роботи.

Згідно з дослідженнями, ідеальними є перерва між роботою на 48 годин (вихідні), робота 8 годин на день з 15-хвилинними перервами та однією на 1,5 години. Також важливі перерви від гаджетів, особливо за дві години перед сном і на вихідних.

4. Позбавтеся від багатозадачності. Коли працюєте, паралельно відповідаєте на повідомлення і дивитеся телевізор, глюкоза в організмі спалюється в два рази швидше. Візьміть за правило заводити таймер для певної задачі і займатися в цей час тільки нею, ізолюючи себе від сповіщень, шуму, контактів і відволікання.

5. Встановіть систему підтримки. Звертайтеся за допомогою до колег, розповідайте друзям про свій стан, знайомтеся з новими людьми за інтересами. Проблема вирішується тільки, коли ми про неї говоримо і просимо про допомогу.

6. Опрацюйте спосіб мислення і установки. Навчіться помічати негативні думки і замінювати їх позитивними, частіше говоріть “ні”, робіть те, що вам під силу, усвідомте свої сильні і слабкі сторони. Вибудуйте межі у відносинах з колегами і менеджерами. Ідіть на терапію.

7. Підготуйте фінансову подушку безпеки. В ідеалі – щоб прожити без роботи 3-6 місяців. Це дозволить менше думати про невизначеність майбутнього, не терпіти погане ставлення до себе на роботі, перестати переживати про втрату роботи, діяти не з позиції “треба”, а з позиції “хочу”.