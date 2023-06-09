Психоаналитик Владимир Казанцев на площадке популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка дал советы по управлению негативными эмоциями.

— Ощущение негативных эмоций, таких как гнев, тревога, грусть, в течение длительного времени может реально ухудшить наше здоровье и качество жизни, — говорит эксперт.

Однако, по его словам, негативные эмоции — это не зло. Это всего лишь психофизиологическая реакция организма, который таким способом сигнализирует нам о проблеме.

По словам Владимира Казанцева, когда мы переживаем внезапную потерю, шок, неудачу, никогда не нужно подавлять свое эмоциональное состояние. Чем сильнее будут эмоции, которые мы испытываем, тем больше внимания мы будем обращать на то, что их вызывает.

Умение регулировать свои эмоции — это важный навык, утверждает психоаналитик. Он предлагает условно разделить этот процесс на такие этапы:

заметить, что чувствуешь какую-то эмоцию;

определить и назвать эмоцию;

попробовать принять ее и не пытаться сразу от нее избавиться;

как можно лучше изучить ее;

попытаться отделиться от эмоции;

овладеть навыками управления эмоцией.

Что делать при появлении негативной эмоции

Сконцентрируйтесь на дыхании — во время раздражения дышите медленно и глубоко. Это поможет достичь спокойного и гармоничного состояния.

Увеличьте физическую нагрузку — чем интенсивнее она будет, тем быстрее произойдет переход от негативных мыслей к концентрации на происходящем.

Сосредоточьтесь на реализации бытовых и рабочих задач — повседневные дела помогут отвлечься от проблем и переосмыслить произошедшее.

Юмор — лучшее лекарство. Попробуйте перевести все в шутку. Это поможет успокоиться и разрядить обстановку.

Следуя таким несложным рекомендациям, вы научитесь управлять собственными эмоциями. Это значительно упростит вам жизнь и главное — наполнит ее спокойствием и позитивом.

Источник: Психологическая поддержка