Психоаналітик Володимир Казанцев на майданчику популярного онлайн-ресурсу Психологічна підтримка дав поради щодо управління негативними емоціями.

– Відчуття негативних емоцій, таких як гнів, тривога, смуток, упродовж тривалого часу може реально погіршити наше здоров’я та якість життя, – каже експерт.

Однак, за його словами, негативні емоції – це не зло. Це всього лише психофізіологічна реакція організму, який у такий спосіб сигналізує нам про проблему.

За словами Володимира Казанцева, коли ми переживаємо раптову втрату, шок, невдачу, ніколи не потрібно пригнічувати свій емоційний стан. Що сильнішими будуть емоції, які ми відчуваємо, то більше уваги ми звертатимемо на те, що їх викликає.

Уміння регулювати свої емоції – це важлива навичка, стверджує психоаналітик. Він пропонує умовно розділити цей процес на такі етапи:

помітити, що відчуваєш якусь емоцію;

визначити і назвати емоцію;

спробувати прийняти її і не намагатися одразу її позбутися;

якнайкраще вивчити її;

спробувати відокремитися від емоції;

оволодіти навичками управління емоцією.

Що робити в разі появи негативної емоції

Сконцентруйтеся на диханні – під час роздратування дихайте повільно та глибоко. Це допоможе досягти спокійного та гармонійного стану.

Збільште фізичне навантаження – чим інтенсивнішим воно буде, тим швидше відбудеться перехід від негативних думок до концентрації на тому, що відбувається.

Зосередьтеся на реалізації побутових і робочих завдань – повсякденні справи допоможуть відволіктися від проблем і переосмислити те, що сталося.

Гумор – найкращі ліки. Спробуйте перевести все в жарт. Це допоможе заспокоїтися і розрядити обстановку.

Дотримуючись таких нескладних рекомендацій, ви навчитеся керувати власними емоціями. Це значно спростить вам життя і головне – наповнить його спокоєм і позитивом.

Джерело: Психологічна підтримка