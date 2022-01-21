Объятия — это важная часть жизни каждого человека. Одни люди часто обнимаются, другие, наоборот, избегают телесного контакта даже с самыми близкими и родными.

В Международный день объятий Факты ICTV расспросили у психолога Светланы Сухомлин о важности объятий.

— “Обнимашки” — это важнейшая форма невербальной коммуникации каждого живого существа! Таким образом люди выражают заботу, любовь, дружбу, привязанность, благодарность, поддержку, — говорит Светлана Сухомлин.

По ее словам, с самого детства нужно обнимать детей.

— Когда женщина еще беременна, то она сама и родственники постоянно обнимают животик. И малыш еще в утробе чувствует тепло, любовь и заботу. Позже малыши, которых часто обнимают, вырастают более теплыми, ласковыми, они умеют потом отдавать эту любовь и энергию обратно, — продолжает психолог.

В процессе взросления люди сначала выражают дружбу, затем любовь.

— Мы вырастаем, и у нас начинаются романтические отношения и “обнимашки”, когда мы ждем объятий от любимого человека и сами таким образом демонстрируем свои чувства, в частности любовь, — комментирует она.

В течение жизни важно обнимать человека, независимо от возраста, его роли и статуса. Как отмечает психолог, это помогает бороться со стрессом и тревожностью, заряжает бодростью и энергией, дает чувство уверенности и поддержки.

— Нужно обниматься чем больше, тем лучше. “Обнимашек” много не бывает, поэтому давайте обнимем друг друга, — подводит итог Светлана Сухомлин.

Интересные факты об объятиях:

Объятия защищают от стресса и болезней

Частые объятия защищают людей от повышенной восприимчивости к стрессу, а именно он делает организм слабым перед инфекциями.

Во время объятий выделяется “гормон любви”

Окситоцин часто называют “гормоном любви”, и он выделяется, когда мы обнимаемся или сближаемся. Вот почему объятия так приятны. Это делает человека счастливым.

Объятия вселяют надежду на хорошее будущее

Объятия в целом успокаивают, дают чувство безопасности. Это хорошо влияет на общее психоэмоциональное состояние. Человек более уверенно смотрит в будущее и строит планы.

Источник: Select Health