Обійми – це важлива частина життя кожної людини. Одні люди часто обіймаються, інші, навпаки, уникають тілесного контакту навіть із найближчими та рідними.

Факти ICTV розпитали у психолога Світлани Сухомлин про важливість обіймів.

– Обійми – це найважливіша форма невербальної комунікації кожної живої істоти! Так люди висловлюють турботу, любов, дружбу, прихильність, подяку, підтримку, – каже Світлана Сухомлин.

За її словами, із самого дитинства треба обіймати дітей.

– Коли жінка ще вагітна, то вона сама та родичі постійно обіймають животик. І малюк ще в утробі відчуває тепло, любов і турботу. Пізніше малюки, яких часто обіймають, виростають теплішими, лагіднішими, вони вміють потім віддавати цю любов та енергію назад, – продовжує психолог.

У процесі дорослішання люди спочатку висловлюють дружбу, потім кохання.

– Ми виростаємо, і в нас починаються романтичні стосунки, коли ми чекаємо на обійми від коханої людини і самі так демонструємо свої почуття, зокрема кохання, – коментує вона.

Протягом життя важливо обіймати людину, незалежно від віку, її ролі та статусу. Як зазначає психолог, це допомагає боротися зі стресом та тривожністю, заряджає бадьорістю та енергією, дає почуття впевненості та підтримки.

– Потрібно обійматися чим більше, тим краще. Обіймів багато не буває, тому давайте обіймемо одне одного, – підбиває підсумок Світлана Сухомлин.

Цікаві факти про обійми:

Обійми захищають від стресу та хвороб

Часті обійми захищають людей від підвищеної сприйнятливості до стресу, саме він робить організм слабким перед інфекціями.

Під час обіймів виділяється “гормон кохання”

Окситоцин часто називають “гормоном кохання”, і він виділяється, коли ми обіймаємось або зближуємося. Ось чому обійми такі приємні. Це робить людину щасливою.

Обійми вселяють надію на гарне майбутнє

Обійми загалом заспокоюють, дають почуття безпеки. Це добре впливає на загальний психоемоційний стан. Людина впевненіше дивиться у майбутнє і будує плани.

Джерело: Select Health