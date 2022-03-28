Мобилизация: что поможет преодолеть первый страх

Мобилизация — одна из неотъемлемых частей войны в Украине. В то же время не все одинаково могут быть готовы к ней.
Как пережить первый шок, рассказала кандидат психологических наук, психотерапевт Наталия Портницкая.
— Сообщение о мобилизации вызывает резкие, но кратковременные реакции. Неожиданная повестка, недостаточность исходной информации, необходимость быстрых решений, кардинально изменяющих жизненные планы, может вызвать растерянность, повышение тревоги, ступор или суетливость, – говорит Наталия Портницкая.
Она рассказала, как овладеть собой.
Рекомендации:
- сразу после получения сообщения сделать паузу на несколько минут, затем глубокий вдох и выдох;
- попытаться понять, что страх – это нормальная реакция, потому что бесстрашных людей не бывает;
- поговорить о своих страхах с близкими — озвученный страх более известный и не такой страшный;
- отказаться от употребления алкоголя и психоактивных веществ;
- попытаться планировать первые шаги – дорогу к пункту сбора, подготовку рюкзака.
Уже после прибытия в воинскую часть нужно познакомиться с будущими побратимами, взять у них контакты и спросить о разрешении держать через них связь с родными в случае проблем с собственным телефоном.
Источник: Психологическая поддержка