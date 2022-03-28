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Психология

Мобилизация: что поможет преодолеть первый страх

28 марта 2022, 08:41
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
психология
Источник: Depositphotos

Мобилизация — одна из неотъемлемых частей войны в Украине. В то же время не все одинаково могут быть готовы к ней.

Как пережить первый шок, рассказала кандидат психологических наук, психотерапевт Наталия Портницкая.

— Сообщение о мобилизации вызывает резкие, но кратковременные реакции. Неожиданная повестка, недостаточность исходной информации, необходимость быстрых решений, кардинально изменяющих жизненные планы, может вызвать растерянность, повышение тревоги, ступор или суетливость, – говорит Наталия Портницкая.

Она рассказала, как овладеть собой.

Рекомендации:

  • сразу после получения сообщения сделать паузу на несколько минут, затем глубокий вдох и выдох;
  • попытаться понять, что страх – это нормальная реакция, потому что бесстрашных людей не бывает;
  • поговорить о своих страхах с близкими — озвученный страх более известный и не такой страшный;
  • отказаться от употребления алкоголя и психоактивных веществ;
  • попытаться планировать первые шаги – дорогу к пункту сбора, подготовку рюкзака.
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Уже после прибытия в воинскую часть нужно познакомиться с будущими побратимами, взять у них контакты и спросить о разрешении держать через них связь с родными в случае проблем с собственным телефоном.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Війна в Україні , мобілізація , Советы психолога , Психология
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