Мобилизация: что поможет преодолеть первый страх

Мобилизация — одна из неотъемлемых частей войны в Украине. В то же время не все одинаково могут быть готовы к ней.

Как пережить первый шок, рассказала кандидат психологических наук, психотерапевт Наталия Портницкая.

— Сообщение о мобилизации вызывает резкие, но кратковременные реакции. Неожиданная повестка, недостаточность исходной информации, необходимость быстрых решений, кардинально изменяющих жизненные планы, может вызвать растерянность, повышение тревоги, ступор или суетливость, – говорит Наталия Портницкая.

Она рассказала, как овладеть собой.

Рекомендации:

сразу после получения сообщения сделать паузу на несколько минут, затем глубокий вдох и выдох;

попытаться понять, что страх – это нормальная реакция, потому что бесстрашных людей не бывает;

поговорить о своих страхах с близкими — озвученный страх более известный и не такой страшный;

отказаться от употребления алкоголя и психоактивных веществ;

попытаться планировать первые шаги – дорогу к пункту сбора, подготовку рюкзака.

Уже после прибытия в воинскую часть нужно познакомиться с будущими побратимами, взять у них контакты и спросить о разрешении держать через них связь с родными в случае проблем с собственным телефоном.

Источник: Психологическая поддержка