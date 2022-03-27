Травматическое событие – что это и как помочь человеку пережить его

Из-за войны в Украине растет риск получить опыт травматического события. Если насилие повторится, состояние может значительно ухудшиться.
Что такое травма
— Травма происходит, когда ситуация выходит за пределы вашего контроля. Когда миндалина головного мозга включает защитный механизм. Когда части мозга, отвечающие за выживание, одерживают верх над рациональным неокортексом, — отмечают специалисты.
Травматическим событием может быть сама война, изнасилование, авария, взрыв, разрушение дома.
Что указывает на то, что человек имел травматический опыт
Симптомы:
- проблемы со сном;
- постоянное напряжение;
- тревожность;
- состояние постоянной боевой готовности;
- воспоминания о постоянно возвращающихся событиях;
- преднамеренное избегание вещей, напоминающих о трагедии.
Если эти признаки проявляются более месяца, это может свидетельствовать о развитии посттравматического стрессового расстройства.
Индикаторы, указывающие на незаживающую травму:
- депрессия;
- частый плач;
- полное эмоциональное онемение;
- ночные кошмары;
- флешбеки;
- постоянный стресс;
- болезненные ощущения в теле;
- стыд или вина;
- проблемы с сексуальной жизнью;
- социальная изоляция;
- реакция на триггеры.
Как помочь человеку
Лучше, чтобы с человеком работали специалисты. Поскольку это не тот случай, когда он может справиться с таким опытом самостоятельно.
Однако в острой ситуации можно попытаться самостоятельно вернуть человека в нормальное состояние. Для этого американские военные разработали технику посттравматического интервью.
Что делать:
- попытаться “заземлить” человека простым вопросом: “Хотите ли вы пить? Принести вам стакан воды?”;
- не ожидать, что человек вам логически опишет ситуацию и ход событий, пусть он опишет хотя бы то, что помнит сейчас;
- узнать, что человек физически ощущал или видел.
Источник: Психологическая поддержка