Травматическое событие – что это и как помочь человеку пережить его

Из-за войны в Украине растет риск получить опыт травматического события. Если насилие повторится, состояние может значительно ухудшиться.

Что такое травма

— Травма происходит, когда ситуация выходит за пределы вашего контроля. Когда миндалина головного мозга включает защитный механизм. Когда части мозга, отвечающие за выживание, одерживают верх над рациональным неокортексом, — отмечают специалисты.

Травматическим событием может быть сама война, изнасилование, авария, взрыв, разрушение дома.

Что указывает на то, что человек имел травматический опыт

Симптомы:

проблемы со сном;

постоянное напряжение;

тревожность;

состояние постоянной боевой готовности;

воспоминания о постоянно возвращающихся событиях;

преднамеренное избегание вещей, напоминающих о трагедии.

Если эти признаки проявляются более месяца, это может свидетельствовать о развитии посттравматического стрессового расстройства.

Индикаторы, указывающие на незаживающую травму:

депрессия;

частый плач;

полное эмоциональное онемение;

ночные кошмары;

флешбеки;

постоянный стресс;

болезненные ощущения в теле;

стыд или вина;

проблемы с сексуальной жизнью;

социальная изоляция;

реакция на триггеры.

Как помочь человеку

Лучше, чтобы с человеком работали специалисты. Поскольку это не тот случай, когда он может справиться с таким опытом самостоятельно.

Однако в острой ситуации можно попытаться самостоятельно вернуть человека в нормальное состояние. Для этого американские военные разработали технику посттравматического интервью.

Что делать:

попытаться “заземлить” человека простым вопросом: “Хотите ли вы пить? Принести вам стакан воды?”;

не ожидать, что человек вам логически опишет ситуацию и ход событий, пусть он опишет хотя бы то, что помнит сейчас;

узнать, что человек физически ощущал или видел.

Источник: Психологическая поддержка