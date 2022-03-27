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Травматическое событие – что это и как помочь человеку пережить его

27 марта 2022, 13:31
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
головний біль,
Источник: Depositphotos

Из-за войны в Украине растет риск получить опыт травматического события. Если насилие повторится, состояние может значительно ухудшиться.

Что такое травма

— Травма происходит, когда ситуация выходит за пределы вашего контроля. Когда миндалина головного мозга включает защитный механизм. Когда части мозга, отвечающие за выживание, одерживают верх над рациональным неокортексом, — отмечают специалисты.

Травматическим событием может быть сама война, изнасилование, авария, взрыв, разрушение дома.

Что указывает на то, что человек имел травматический опыт

Симптомы:

  • проблемы со сном;
  • постоянное напряжение;
  • тревожность;
  • состояние постоянной боевой готовности;
  • воспоминания о постоянно возвращающихся событиях;
  • преднамеренное избегание вещей, напоминающих о трагедии.

Если эти признаки проявляются более месяца, это может свидетельствовать о развитии посттравматического стрессового расстройства.

Индикаторы, указывающие на незаживающую травму:

  • депрессия;
  • частый плач;
  • полное эмоциональное онемение;
  • ночные кошмары;
  • флешбеки;
  • постоянный стресс;
  • болезненные ощущения в теле;
  • стыд или вина;
  • проблемы с сексуальной жизнью;
  • социальная изоляция;
  • реакция на триггеры.
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Как помочь человеку

Лучше, чтобы с человеком работали специалисты. Поскольку это не тот случай, когда он может справиться с таким опытом самостоятельно.

Однако в острой ситуации можно попытаться самостоятельно вернуть человека в нормальное состояние. Для этого американские военные разработали технику посттравматического интервью.

Что делать:

  • попытаться “заземлить” человека простым вопросом: “Хотите ли вы пить? Принести вам стакан воды?”;
  • не ожидать, что человек вам логически опишет ситуацию и ход событий, пусть он опишет хотя бы то, что помнит сейчас;
  • узнать, что человек физически ощущал или видел.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Війна в Україні , Советы психолога , Психология
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