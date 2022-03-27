Травматична подія – що це та як допомогти людині пережити її

Через війну в Україні зростає ризик отримати досвід травматичної події. Якщо насильство повториться, стан може значно погіршитися.
Що таке травма
– Травма стається, коли ситуація виходить за межі вашого контролю. Коли мигдалина головного мозку вмикає захисний механізм. Коли частини мозку, які відповідають за виживання, беруть гору над раціональним неокортексом, – зазначають фахівці.
Травматичною подією може бути сама війна, зґвалтування, аварія, вибух, руйнування будинку.
Що вказує на те, що людина мала травматичний досвід
Симптоми:
- проблеми зі сном;
- постійне напруження;
- тривожність;
- стан постійної бойової готовності;
- спогади про подію, які постійно повертаються;
- умисне уникання речей, які нагадують про трагедію.
Якщо ці ознаки проявляються понад місяць, це може свідчити про розвиток посттравматичного стресового розладу.
Індикатори, які вказують на незагоєну травму:
- депресія;
- частий плач;
- повне емоційне оніміння;
- нічні кошмари;
- флешбеки;
- постійний стрес;
- хворобливі відчуття в тілі;
- сором чи провина;
- проблеми з сексуальним життям;
- соціальна ізоляція;
- реакція на тригери.
Як допомогти людині
Ліпше, щоб з людиною працювали фахівці. Адже це не той випадок, коли вона може впоратися з таким досвідом самостійно.
Однак у гострій ситуації можна спробувати самостійно повернути людину до нормального стану. Для цього американські військові розробили техніку посттравматичного інтерв’ю.
Що робити:
- спробувати “заземлити” людину простими запитанням: “Чи хочете ви пити? Принести вам склянку води?”;
- не очікувати, що людина вам логічно опише ситуацію та перебіг подій, нехай вона опише хоча б те, що пам’ятає наразі;
- дізнатися, що людина фізично відчувала чи бачила.
Джерело: Психологічна підтримка