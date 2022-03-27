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Травматична подія – що це та як допомогти людині пережити її

27 Березня 2022, 13:31
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
головний біль,
Джерело: Depositphotos

Через війну в Україні зростає ризик отримати досвід травматичної події. Якщо насильство повториться, стан може значно погіршитися.

Що таке травма

– Травма стається, коли ситуація виходить за межі вашого контролю. Коли мигдалина головного мозку вмикає захисний механізм. Коли частини мозку, які відповідають за виживання, беруть гору над раціональним неокортексом, – зазначають фахівці.

Травматичною подією може бути сама війна, зґвалтування, аварія, вибух, руйнування будинку.

Що вказує на те, що людина мала травматичний досвід

Симптоми:

  • проблеми зі сном;
  • постійне напруження;
  • тривожність;
  • стан постійної бойової готовності;
  • спогади про подію, які постійно повертаються;
  • умисне уникання речей, які нагадують про трагедію.

Якщо ці ознаки проявляються понад місяць, це може свідчити про розвиток посттравматичного стресового розладу.

Індикатори, які вказують на незагоєну травму:

  • депресія;
  • частий плач;
  • повне емоційне оніміння;
  • нічні кошмари;
  • флешбеки;
  • постійний стрес;
  • хворобливі відчуття в тілі;
  • сором чи провина;
  • проблеми з сексуальним життям;
  • соціальна ізоляція;
  • реакція на тригери.
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Як допомогти людині

Ліпше, щоб з людиною працювали фахівці. Адже це не той випадок, коли вона може впоратися з таким досвідом самостійно.

Однак у гострій ситуації можна спробувати самостійно повернути людину до нормального стану. Для цього американські військові розробили техніку посттравматичного інтерв’ю.

Що робити:

  • спробувати “заземлити” людину простими запитанням: “Чи хочете ви пити? Принести вам склянку води?”;
  • не очікувати, що людина вам логічно опише ситуацію та перебіг подій, нехай вона опише хоча б те, що пам’ятає наразі;
  • дізнатися, що людина фізично відчувала чи бачила.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Війна в Україні , Поради психолога , Психологія
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