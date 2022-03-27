Травматична подія – що це та як допомогти людині пережити її

Через війну в Україні зростає ризик отримати досвід травматичної події. Якщо насильство повториться, стан може значно погіршитися.

Що таке травма

– Травма стається, коли ситуація виходить за межі вашого контролю. Коли мигдалина головного мозку вмикає захисний механізм. Коли частини мозку, які відповідають за виживання, беруть гору над раціональним неокортексом, – зазначають фахівці.

Травматичною подією може бути сама війна, зґвалтування, аварія, вибух, руйнування будинку.

Що вказує на те, що людина мала травматичний досвід

Симптоми:

проблеми зі сном;

постійне напруження;

тривожність;

стан постійної бойової готовності;

спогади про подію, які постійно повертаються;

умисне уникання речей, які нагадують про трагедію.

Якщо ці ознаки проявляються понад місяць, це може свідчити про розвиток посттравматичного стресового розладу.

Індикатори, які вказують на незагоєну травму:

депресія;

частий плач;

повне емоційне оніміння;

нічні кошмари;

флешбеки;

постійний стрес;

хворобливі відчуття в тілі;

сором чи провина;

проблеми з сексуальним життям;

соціальна ізоляція;

реакція на тригери.

Як допомогти людині

Ліпше, щоб з людиною працювали фахівці. Адже це не той випадок, коли вона може впоратися з таким досвідом самостійно.

Однак у гострій ситуації можна спробувати самостійно повернути людину до нормального стану. Для цього американські військові розробили техніку посттравматичного інтерв’ю.

Що робити:

спробувати “заземлити” людину простими запитанням: “Чи хочете ви пити? Принести вам склянку води?”;

не очікувати, що людина вам логічно опише ситуацію та перебіг подій, нехай вона опише хоча б те, що пам’ятає наразі;

дізнатися, що людина фізично відчувала чи бачила.

Джерело: Психологічна підтримка