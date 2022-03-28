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Психологія

Мобілізація: що допоможе подолати перший страх

28 Березня 2022, 08:41
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
психология
Джерело: Depositphotos

Мобілізація – одна з невід’ємних частин війни в Україні. Водночас не всі однаково можуть бути готовими до неї.

Як пережити перший шок, розповіла кандидатка психологічних наук, психотерапевтка Наталія Портницька.

– Повідомлення про мобілізацію викликає різкі, але короткотривалі реакції. Неочікувана повістка, недостатність вихідної інформації, необхідність швидких рішень, які кардинально змінюють життєві плани, може викликати розгубленість, підвищення тривоги, ступор або метушливість, – говорить Наталія Портницька.

Вона розповіла, як опанувати себе.

Рекомендації:

  • одразу після отримання повідомлення зробити паузу на кілька хвилин, потім глибокий вдих та видих;
  • спробувати зрозуміти, що страх – це нормальна реакція, бо безстрашних людей не буває;
  • поговорити про свої страхи з близькими – озвучений страх більш відомий та не такий страшний;
  • відмовитися від вживання алкоголю та психоактивних речовин;
  • спробувати планувати перші кроки – дорогу до пункту збору, збирання рюкзака.
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Уже після прибуття до військової частини треба познайомитися з майбутніми побратимами, взяти у них контакти та запитати про дозвіл тримати через них зв’язок з рідними у разі проблем з власним телефоном.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Війна в Україні , мобілізація , Поради психолога , Психологія
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