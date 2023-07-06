Эксперты Всеукраинской программы ментального здоровья “Ты как?” рассказали, как правильно ставить цели в жизни, чтобы наполнить ее смыслом и реальными успехами.
— Что бы ни происходило вокруг, всегда ставьте перед собой цели. Они помогут концентрировать действия и энергию, снизят чувство неопределенности, — отмечают психологи.
По словам экспертов, каждый раз, когда мы достигаем цели, мозг вырабатывает дофамин — так называемый гормон счастья. Поэтому мы чувствуем подъем от своих даже самых маленьких успехов.
Поэтому ставить перед собой цели и достигать их — дополнительный источник радости, позитива, счастья и любви к жизни.
Как сделать свои цели достижимыми и приносящими радость
Убедитесь, что ваши цели конкретны и измеримы, и вы можете почувствовать результат:
- “больше общаться с друзьями” — это не конкретная цель;
- “встретиться с друзьями в конце недели” — конкретный и измеряемый план.
Цель должна быть реалистичной, а для ее выполнения нужны конкретные шаги:
- “хочу на Луну”. Не стоит путать цели и желания, которые требуют особых условий;
- “хочу стать астронавтом” — это конкретная цель, которая предусматривает план действий.
Достижение цели должно зависеть от вас:
- “сделать дочь успешной бизнесвумен”. А что если у дочери совсем другие планы;
- “помочь дочери построить карьеру”. Это корректная цель, требующая вашего участия.
Цели должны соответствовать вашим ценностям:
- ваши ценности: музыка, искусство, творчество;
- ваша цель: научиться играть на гитаре.
У каждой цели должен быть срок реализации:
- разбейте цели на шаги;
- определите время на каждый шаг;
- запишите планы в блокнот — он поможет контролировать прогресс и держаться цели.
Помните, именно цели наполняют нашу жизнь смыслом, резюмируют эксперты.
Источник: Психологическая поддержка