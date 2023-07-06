Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Психология

Наполнить жизнь смыслом и успехами: эксперты о том, как правильно ставить цели

6 июля 2023, 11:02
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог
Источник: Pixabay

Эксперты Всеукраинской программы ментального здоровья “Ты как?” рассказали, как правильно ставить цели в жизни, чтобы наполнить ее смыслом и реальными успехами.

— Что бы ни происходило вокруг, всегда ставьте перед собой цели. Они помогут концентрировать действия и энергию, снизят чувство неопределенности, — отмечают психологи.

По словам экспертов, каждый раз, когда мы достигаем цели, мозг вырабатывает дофамин — так называемый гормон счастья. Поэтому мы чувствуем подъем от своих даже самых маленьких успехов.

Читайте также:
робота вдомаРабота на удаленке: психологи дали советы, как всегда оставаться собранным

Поэтому ставить перед собой цели и достигать их — дополнительный источник радости, позитива, счастья и любви к жизни.

Как сделать свои цели достижимыми и приносящими радость

Убедитесь, что ваши цели конкретны и измеримы, и вы можете почувствовать результат:

  • “больше общаться с друзьями” — это не конкретная цель;
  • “встретиться с друзьями в конце недели” — конкретный и измеряемый план.

Цель должна быть реалистичной, а для ее выполнения нужны конкретные шаги:

  • “хочу на Луну”. Не стоит путать цели и желания, которые требуют особых условий;
  • “хочу стать астронавтом” — это конкретная цель, которая предусматривает план действий.

Достижение цели должно зависеть от вас:

  • “сделать дочь успешной бизнесвумен”. А что если у дочери совсем другие планы;
  • “помочь дочери построить карьеру”. Это корректная цель, требующая вашего участия.

Цели должны соответствовать вашим ценностям:

  • ваши ценности: музыка, искусство, творчество;
  • ваша цель: научиться играть на гитаре.

У каждой цели должен быть срок реализации:

  • разбейте цели на шаги;
  • определите время на каждый шаг;
  • запишите планы в блокнот — он поможет контролировать прогресс и держаться цели.

Помните, именно цели наполняют нашу жизнь смыслом, резюмируют эксперты.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Советы психолога секрет успіху
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь